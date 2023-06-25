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俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼

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俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼

中央社頓河畔羅斯托夫/佛洛尼斯25日綜合外電報導
普里格津搭車離開總部，俄國民眾向他揮手道別。(Getty Images)
普里格津搭車離開總部，俄國民眾向他揮手道別。(Getty Images)

全副武裝的俄羅斯「瓦格納集團」傭兵昨夜依據協議，撤離俄國南部的羅斯托夫市。這項協議讓他們停止朝莫斯科挺進，也化解總統普亭當局面臨的空前挑戰。

路透報導，根據白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋的協議，瓦格納集團（Wagner）戰士返回基地，以換取對於自身安全的保證，集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）則將前往白俄。

影片來源： YouTube The Guardian

普亭（Vladimir Putin）已鐵腕統治俄羅斯20餘年，然而這次流產兵變讓各界大大質疑他對俄國的掌控力。義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）說，這場兵變粉碎了俄羅斯團結的「神話」。

自從敲定讓危機降溫的協議後，普亭還沒公開發言。

俄羅斯國營電視台今天播出的訪問片段中，普亭表示，他把烏克蘭衝突當成第一要務，並與國防部保持聯繫。不過訪問內容似乎是在兵變前就錄製好的，普亭並未提及昨天的事件。

國營電視台也提到，普亭將出席本周舉行的俄羅斯國家安全會議，但未多作說明。

62歲的普里格津昨晚被人看到搭乘休旅車離開羅斯托夫（Rostov）的區域軍事總部，目前還不清楚他今天人在何處。羅斯托夫位於首都莫斯科（Moscow）以南數百英里。

俄羅斯擁有全球最大的核武庫，西方國家領導人已對俄國內部動盪表達關切。俄國外交部今天則說，作為普亭重要盟邦的中國已表態支持俄羅斯領導階層。

社群媒體流傳據稱是羅斯托夫昨夜的影像顯示，傭兵們搭乘裝甲車、戰車、巴士組成的車隊撤離，居民報以歡呼、高喊「瓦格納」並鳴槍歡送。影片中一名女性大喊：「照顧好自己。」

路透只能查證影片拍攝地點，但無法確認拍攝日期。

民眾表態支持瓦格納集團的短命兵變，將使當局提高警覺。現在俄羅斯愈來愈不能容忍對於普亭及其統治的公開批評。

莫斯科今天氣氛寧靜，紅場（Red Square）雖然封閉，但除此之外沒有什麼加強維安的跡象，當局已宣布明天停班，好讓一切塵埃落定。

至於調到羅斯托夫州抵擋傭兵挺進的車臣（Chechen）特種部隊，指揮官阿勞迪諾夫（Apty Alaudinov）在通訊軟體Telegram的影片中說，他們也在撤離並回到在烏克蘭的作戰地點。

在頓河畔羅斯托夫，俄國民眾與瓦格納軍團合影。(歐新社)
在頓河畔羅斯托夫，俄國民眾與瓦格納軍團合影。(歐新社)
一名俄國男孩擁抱瓦格納士兵。(Getty Images)
一名俄國男孩擁抱瓦格納士兵。(Getty Images)
在頓河畔羅斯托夫，俄國民眾與瓦格納軍團合影。(歐新社)
在頓河畔羅斯托夫，俄國民眾與瓦格納軍團合影。(歐新社)
一名俄國婦女讓瓦格納士兵看她的手機。(Getty Images)
一名俄國婦女讓瓦格納士兵看她的手機。(Getty Images)

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