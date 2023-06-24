我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／普亭發表電視講話 控瓦格納首腦「叛國」

供應短缺 加州房屋險、車險難買

原本也想搭泰坦號 拉斯維加斯父子檔最後一刻讓票逃死劫

編譯徐榆涵／即時報導
一對美國父子透露，他們在幾周前因為安全疑慮，臨時決定放棄泰坦號座位，才得以逃過死劫。（取材自CNN）
一對美國父子透露，他們在幾周前因為安全疑慮，臨時決定放棄泰坦號座位，才得以逃過死劫。（取材自CNN）

潛入大西洋參觀鐵達尼號殘骸的觀光潛水器泰坦號18日出發後內沒多久就內爆，艙內五人全數喪命。CNN報導，一對美國父子透露，他們在幾周前因為安全疑慮，臨時決定放棄泰坦號座位，才得以撿回一命。

報導指出，拉斯維加斯投資商傑伊（Jay Bloom）和兒子肖恩（Sean Bloom）表示，由於他們都很擔心泰坦號下潛的能力，肖恩更透露他在看過泰坦號介紹影片後發現存在許多問題，當下立即向父親說，他認為泰坦號無法成功下潛至這麼深處。

傑伊受訪時公開了他和泰坦號所屬公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）執行長拉許（Stockton Rush）的短訊，其中顯示拉許向他們提供了觀光機會，並於今年3月飛到拉斯維加斯，試圖說服傑伊參加此次行程。

傑伊父子透露，雖然他們都曾表達出對泰坦號的隱憂，但拉許都沒理會，傑伊說，「他對這個計畫充滿熱情，以至於被蒙蔽雙眼，沒有注意到我所看到的以及其他人所看到的問題。」

傑伊指出，他和兒子的座位最終讓給了48歲英籍巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）父子，當看到那對父子罹難後，心想那可能就是自己跟兒子。

觀光 投資

上一則

俄爆內鬨 瓦格納首腦釀叛變 俄軍情局下令逮捕

下一則

不斷更新／普亭發表電視講話 控瓦格納首腦「叛國」

延伸閱讀

泰坦號悲劇辛普森家庭巧合預言 編劇：受這部片啟發

泰坦號悲劇辛普森家庭巧合預言 編劇：受這部片啟發
海空跨國千哩搜救泰坦號 僅海防隊就花費數百萬元

海空跨國千哩搜救泰坦號 僅海防隊就花費數百萬元
泰坦號承受水壓等同艾菲爾鐵塔重量 5人可能瞬間死亡

泰坦號承受水壓等同艾菲爾鐵塔重量 5人可能瞬間死亡
泰坦號操控器 疑用50元電玩遙控器改裝

泰坦號操控器 疑用50元電玩遙控器改裝

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

2023-06-20 21:44
根據網友上傳的模擬爆炸影片，泰坦號潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30毫秒。（取材自TikTok）

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

2023-06-22 23:23
居住在沙烏地阿拉伯的英國富商哈丁。(Getty Images)

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

2023-06-20 21:26
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

2023-06-22 17:38
不幸在泰坦號上罹難的達吾父子，19歲兒子Suleman（左）其實並不想上船，只是為了陪父親完成心願，為此同遭悲劇。（路透）

原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命

2023-06-22 21:58

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷