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報復行動展開 瓦格納首腦稱「擊落俄軍直升機」

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鬧內鬨 瓦格納傳已越境進入俄羅斯 美密切監控情勢

編譯徐榆涵／即時報導
瓦格納集團首腦普里格津稱士兵已進入俄羅斯邊境城市羅斯托夫州，而俄羅斯在當地的駐軍也立即提高軍事戒備，在街頭部署大量軍警與戰車，氛圍緊張。（路透）
瓦格納集團首腦普里格津稱士兵已進入俄羅斯邊境城市羅斯托夫州，而俄羅斯在當地的駐軍也立即提高軍事戒備，在街頭部署大量軍警與戰車，氛圍緊張。（路透）

俄羅斯聯邦安全局當地時間23日晚間宣布對傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）提起刑事訴訟，指控他「武裝叛亂」。對此，美方稱正密切監控相關情勢。

CNN報導，美國官員1月就發現，瓦格納集團和俄羅斯政府之間正在進行內部權力鬥爭，並從那時起就一直在收集和密切監控有關此不穩定動態的情報。

美國高階官員指出，美方注意到俄羅斯的侵烏行動在今年1月開始停滯，顯示俄羅斯與瓦格納集團之間出現矛盾，而白宮估計這樣的緊張局勢將在未來數個月再次升級。

美國情報當局從那時起就密切監視雙方情勢。白宮發言人也證實，美方在普里格津呼籲對莫斯科高層發動「武裝叛變」後，也正在監控俄國情勢。

普里格津稍早與俄羅斯軍方領導層發生公開衝突，指控俄軍從後方向傭兵兵營發射飛彈，導致傭兵嚴重傷亡，呼籲俄羅斯人加入他的2.5萬傭兵行列，推翻俄羅斯國防部。俄羅斯聯邦安全局（FSB）則已對普里格津展開刑事調查，指控他「煽動武裝叛變」。

普里格津聲稱瓦格納的士兵已進入俄羅斯邊境城市羅斯托夫州（Rostov），而俄羅斯在當地的駐軍也立即提高軍事戒備，在街頭部署大量軍警與戰車，氛圍緊張。

羅斯托夫州州長戈盧別夫（Vasily Golubev）告訴居民保持冷靜，並且不要外出。

俄羅斯 白宮 刑事訴訟

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