馬斯克、查克柏格互嗆決鬥 兩人多年來在吵什麼？

Meta執行長查克柏格（左）和特斯拉執行長馬斯克已積怨多年。美聯社

特斯拉執行長馬斯克 和臉書 母公司Meta執行長查克柏格，近來因為Meta準備透過Instagram推出類似推特 的產品，在網路上唇槍舌戰，甚至放話要來一場「鐵籠格鬥」，引發外界關注。但這兩名億萬富豪其實老早就互看不順眼，只是在馬斯克收購推特後，兩人關係似乎又變得更加劍拔弩張。

這兩名科技大亨開始公開互相展現敵意可回溯到2016年，當時馬斯克的火箭公司SpaceX簽約要為臉書發射一枚衛星，以提供撒哈拉以南非洲大部分地區網路服務。然而，一次地面爆炸意外摧毀了火箭和衛星，也炸碎了查克柏格的雄心壯志。

查克柏格當時寫道：「遺憾得知SpaceX試射失敗弄壞我們的衛星，該衛星原本可讓其他大陸的所有人和企業家互聯。」

2017年後，馬斯克和查克柏格又為了人工智慧（AI）議題激辯。馬斯克認為AI可能對人類構成危險，查克柏格則在一場直播中表達他對AI的樂觀立場，「我無法理解那些愛唱反調和設想末日情景的人。這太負面了。而且從某方面看，這其實相當不負責任」馬斯克後來則發了一則推文還擊，說查克柏格對這個問題的理解有限。

2018年的「劍橋分析」（Cambridge Analytica）事件，讓臉書陷入2016年總統大選期間的用戶隱私爭議，還引發一場刪除臉書帳號運動。馬斯克透過在推特發表對此事意見加入響應，刪除特斯拉與SpaceX的臉書專頁，並稱臉書「無聊」。

馬斯克當時推文說：「我個人從來不用臉書，就是不喜歡，令人毛骨悚然，抱歉。」馬斯克去年也曾在推特發文說：「臉書令我感到焦慮。」他也對Meta旗下的體WhatsApp有意見，今年5月推文表示無法信任WhatsApp。

華爾街日報（WSJ）引述知情人士指出，馬斯克和查克柏格私底下也批評彼此：多年來資金一直緊張的馬斯克，為了開發電動車和太空火箭埋頭苦幹，對查克柏格透過軟體輕鬆賺了不少錢，感到憤憤不平。另一方面，查克柏格也渴望獲得馬斯克那樣的創新者尊崇。