「辛普森家庭」準確預言泰坦號事故？編劇稱巧合

「辛普森家庭」（The Simpsons）於1998年播出的第9季第19集「辛普森潮汐」（Simpson Tide）被懷疑以某種方式預言了潛水器「泰坦號」事件。（截取自辛普森家庭）

隨著前往探索沉船「鐵達尼號」的潛水器「泰坦號」發生事故，「辛普森家庭」的粉絲懷疑這個節目又一次成功預言未來，但編劇稱，潛水器情節其實是受到電影 「赤色風暴 」啟發。

「紐約郵報」（New York Post）報導，「辛普森家庭」（The Simpsons）於1998年播出的第9季第19集「辛普森潮汐」（Simpson Tide）被懷疑以某種方式預言了潛水器「泰坦號」事件，但資深編劇兼製作人賴斯（Mike Reiss）否認了這項猜測。

The Simpsons really predicted the titanic submarine situation .. and that they would completely run out of oxygen (watch till the end) this is actually scary. pic.twitter.com/xOWtE6DTQq — Qura (@Qurandale) 2023年6月22日

賴斯本人也曾在去年7月搭乘「泰坦號」潛水器，潛到水深1萬3000英尺（約3900公尺）處，觀賞「鐵達尼號」（Titanic）殘骸。

賴斯告訴「紐約郵報」：「這是我的節目，但連我自己都忘記（這段劇情）了。」

曾贏得多座艾美獎 的賴斯表示，他帶領的編劇小團隊創作了1998年3月這集節目。

在這集劇情中，荷馬（Homer Simpson）與他失散多年的父親、寶藏獵人梅森（Mason Fairbanks）搭乘兩艘深海潛水器一起行動。他們偶然發現了一艘裝滿寶藏的巨大沉船，並利用機械手臂取回了一些寶藏。

不過，荷馬卻迷路陷入了珊瑚礁當中，潛水器內部也亮起「氧氣過低」的警告號誌，整起事件眼看就要往悲劇方向發展。荷馬試圖自救但最後昏倒了，3天後才在醫院醒來，並發現梅森其實不是他的父親。

「辛普森家庭」（The Simpsons）於1998年播出的第9季第19集「辛普森潮汐」（Simpson Tide）被懷疑以某種方式預言了潛水器「泰坦號」事件。（截取自辛普森家庭）

有網友在推特（Twitter）發文說：「『辛普森家庭』又像往常一樣，再次走在時代前端，而且是25年前。」

不過賴斯表示，編劇並非參考這次失聯的「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）潛水器。

賴斯表示：「我們是因為當時電影『赤色風暴』（Crimson Tide）上映才製作了那集節目。我們沒有預測未來，只是受到那部電影啟發，而20年後，類似的事情發生了。」

「赤色風暴」由丹佐華盛頓（Denzel Washington）和金哈克曼（Gene Hackman）主演，描述冷戰時期一艘美軍核潛艦面對可能爆發核戰的危機應變。