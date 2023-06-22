稱習「獨裁者」惹怒北京 拜登：仍預期2人近期將會面

圖為2022年在印尼舉行的拜習會。（路透）

美國總統拜登 （Joe Biden）日前公開稱中國國家主席習近平 是獨裁者，拜登今天為自己的尖銳評論辯護，表示這類說法不會對美中關係造成負面影響，他仍預期很快會在某個時間點跟習近平會面。

美聯社報導，拜登還說，他不會大幅更改自己關於中國的直率聲明。

拜登的獨裁者說法已引來中國正式抗議，為美中之間開啟一道新裂痕。而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）幾天前才結束訪問北京，那趟中國行旨在穩定雙邊關係和改善彼此溝通。

但拜登不受中方抗議影響。

他說：「我預期未來某個時間點、近期之內，會跟習主席會面。我不認為它造成了任何實質後果。」

拜登今天下午發表上述評論之際，正在白宮接待印度總理莫迪（Narendra Modi），雙方正加強結盟對抗共同對手─中國。

拜登20日晚間在舊金山附近一場募款活動，提到習近平面臨經濟挑戰、對中國偵察氣球 飛越美國大陸毫不知情時，使用獨裁者一詞。

根據白宮公布的文字紀錄，拜登當時說，2月下令擊落滿載中國偵察設備的氣球時，習近平根本不知道氣球在那裡，才如此震怒，「我是說真的，對獨裁者來說，沒掌握狀況可說是無比難堪」。