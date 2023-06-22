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「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

悲劇重演？名導柯麥隆：泰坦號忽視警告讓我想起鐵達尼

世界新聞網／即時報導
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）

在「海洋之門」（OceanGate）證實潛水艇內的五名乘客皆已喪生後，電影《鐵達尼號》導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）表示此事件令他想起了當年鐵達尼號的災難，「船長已被反覆警告有危險，卻還是往全速的往冰山撞過去。」

柯麥隆接受ABC採訪表示：「很多人都對這艘潛水艇表示擔憂，深海潛水工程領域的一些頂尖專家甚至寫信給該公司，表示他們所做的事情對於乘客來說太過實驗性，需要認證等等。」他認為這場悲劇與鐵達尼號十分相似，不僅發生在同一地點，連警告都被忽視了。

此次事件的遇難者包括OceanGate的執行長羅許（Stockton Rush）、法國海軍退伍軍人納若萊（Paul-Henri Nargeolet）、英國富豪哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦商人達武德（Shahzada Dawood）和他只有19歲的兒子蘇里曼（Suleman）。

柯麥隆說：「納若萊是我一位多年的朋友，一位傳奇的潛水艇駕駛員。對他以這種方式悲劇性地喪生，對我來說幾乎無法接受。」對於這些遇難者的家庭來說，這是一個極度痛苦的打擊，專家表示很少有可能找回他們的遺體。

參與搜救工作的深海專家漢金（Paul Hankin）說：「那裡是一個極端殘酷的環境，這些殘骸表明該潛艇發生了災難性的爆炸，我們將繼續搜索該區域，但目前我對尋獲遺體並不抱太大希望。」

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