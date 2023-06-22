拜登會莫迪 向中國送出「安靜而重大的訊號」

拜登總統（右）以19響禮炮隆重歡迎印度總理莫迪到訪。（路透）

印度 總理莫迪對美國的國事訪問在22日與拜登 總統的峰會後達到高峰，美方在會前預告將提供印度先進無人機、共同生產次世代戰機引擎、還有在印度設晶片 廠，開放印度參與登月計畫。

美國開放軍售是要降低印度長期對俄國軍火的依賴，但整體布局是針對北京，維權人士抗議的印度人權問題不在考量範圍內。

雖然拜登與莫迪兩人都不明說是為了遏阻中國的挑戰，但弦外之音顯而易見。官員反過來表示，這是為了提升一個崛起中的大國，並且展現建立在一系列共同利益的兩國關係動力。

白宮國安顧問蘇利文本周指出，「這次訪問並非關於中國，但中國在軍事領域、科技領域與經濟領域發揮作用的問題將列入議程」。

拆除技術與國防合作的障礙是莫迪此次訪美的一個關鍵主題，從拜登、蘇利文到國防部長奧斯丁，兩國官員致力於迅速克服許可、出口管制跟其他合作障礙。

在技術方面，美國最大記憶體晶片製造商美光科技將在莫迪老家古吉拉特邦斥資27億美元建造晶片組裝、測試跟封裝廠。

美方高層官員匿名表示，「就我們在許多方面的同盟與夥伴關係而言，印度顯然自成一格。我認為，在議題的平衡上，我們是志同道合」。

儘管華府與德里雙方鮮少在共同聲明直接提及中國，甚至是根本不提，但美方政府官員更傾向於強調，作為印太的重要經濟與軍事合作夥伴與抗中堡壘，印度可以發揮戰略作用。

國防部印太安全事務助理部長瑞特納指出，「你們常聽到我們說起自由與開放的印太，一個強大的印度與強大的美印夥伴關係是實現此一願景的核心，這是美印關係很重要的原因」。

華府官員心知肚明，印度永遠不會成為像日本或澳洲那樣跟美國締約的盟友，也明白印方無意放棄戰略自主，或尋求與北約結盟，莫迪政府也拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭或加入制裁。

在過去十年間，明顯有所變化的是印度如何把中國視為威脅，2020年後兩國守軍沿著喜馬拉雅山脈邊境頻頻衝突，印度有20人喪命。印度輿論對中國觀感處在1962年中印戰爭後的最低水平，印方還查禁了TikTok以及超過100個中國的App，同時事實上禁止中國電信巨頭華為跟中興參與5G建設。

拜登政府官員表示，儘管觀察家總想將美印的共同利益簡化成抗中，即某種版本的「敵人的敵人就是朋友」，但美方並不預期中國一旦武力犯台，印度會出手支援美國。