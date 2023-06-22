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拜登喻習近平「獨裁者」以前也說過習是「惡棍」

中央社紐約21日專電
拜登總統(右)與中國國家主席習近平。(路透資料照)
拜登總統(右)與中國國家主席習近平。(路透資料照)

拜登總統昨天稱中國國家主席習近平為獨裁者，北京形容這是政治挑釁。華爾街日報報導，美中關係看似回暖，一個字可能不足以毀掉全局，卻不利拜登修補與習近平的關係。

拜登20日晚間在舊金山附近一場募款活動脫口而出，以「獨裁者」稱呼習近平，正值國務卿布林肯（Antony Blinken）眾所矚目的北京行結束不久。

多名政治觀察家說，習近平可能符合獨裁者的教科書定義，但這項用語非同小可，歷任美國總統鮮少用來形容他們希望維持外交往來的領袖。

➤➤➤拜登又脫稿 提氣球事件稱習近平「獨裁者」 美中關係添變數

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）說，習近平希望中國與美國平起平坐，卻遭世界第一強國領袖以貶低方式稱呼，肯定會記在心上。

▼拜登拿獨裁者比喻習近平 美中關係重整

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

中國外交部發言人毛寧21日在例行記者會說：「美方有關言論極其荒謬、極不負責，嚴重違背基本事實，嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方對此強烈不滿，堅決反對。」

布林肯本周稍早訪問北京，會見習近平、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅、中國國務委員兼外交部長秦剛等高層；此行因美國2月公布一顆中國高空偵察氣球闖入領空掀起風波而延後，目的是恢復美中高層溝通，為拜登與習近平今年稍晚會面創造條件。

報導寫道，一個字可能不足以摧毀美中高層後續往來，但拜登修補與習近平個人關係的能力可能受限。美中都將這視為穩住兩國關係的關鍵。

美中相互猜疑，近年雙方政治人物言語交鋒不斷，兩國也因科技出口、軍事行動及人權等議題針鋒相對。美方6月稍早證實中國近年在古巴建構情報蒐集能力，且傳出中國正與古巴談判建立聯合軍事訓練設施，日後可能在古巴駐軍，引起美國警覺。

拜登20日提到習近平面臨經濟挑戰、對中國偵察氣球飛越美國大陸毫不知情時使用獨裁者一詞。

根據白宮公布的文字紀錄，拜登當時說，2月下令擊落滿載中國偵察設備的氣球時，習近平根本不知道氣球在那裡，才如此震怒，「我是說真的，對獨裁者來說，沒掌握狀況可說是無比難堪」。

毛寧在中國外交部記者會回應的內容未收進官網問答實錄，反映北京有意低調處理此事。

拜登入主白宮2年多來數次發言激怒北京，包括4度在公開場合表明美軍會在中國動武時馳援台灣，白宮官員事後都重申美國對台政策不變。

中方官員近年多次不假辭色批評美國，但幾乎沒有對美國總統施以人身攻擊。習近平3月罕見直接點名批判美國，指以美國為首的西方國家近年對中國實施「全方位的遏制、圍堵、打壓」，為中國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。

報導提到，美國總統曾嚴厲批評中國領導人，但大多在選戰期間，且通常不帶個人性格描述。

拜登雖然常提起與習近平的私交，但2020年競選時曾稱習近平為「惡棍」。前總統柯林頓1992年角逐大位時，媒體廣泛報導他批評時任總統老布希為挽救美中關係，討好1989年天安門事件下令鎮壓的「北京屠夫」。

鑽研獨裁者的密西根州立大學政治學副教授弗蘭茲（Erica Frantz）說，習近平等所有中國領導人在欠缺自由公正選舉的體制中掌權，無疑符合獨裁者條件。但這項稱呼在政策圈很刺耳，政治人物通常不願使用，除非是為施壓外國政府或就人權等議題發出警告。

習近平 拜登 北京

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