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泰坦號氧氣已耗光？專家：氧氣耗盡時間非固定

中央社倫敦22日綜合外電報導
「泰坦號」潛水器。(美聯社資料照)
「泰坦號」潛水器。(美聯社資料照)

載人觀賞知名沉船「鐵達尼號」殘骸的一艘旅遊潛水器在北大西洋失聯，據信氧氣存量可能已耗盡。但專家指出，因為多項未知變數，潛水器的氧氣耗盡時間並非固定不變。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，有5名乘員被困於22英尺（6.7公尺）長的「泰坦號」（Titan）潛水器內，位置可能在海面下數千英尺，而且面臨氧氣漸漸耗盡的狀況。

探索鐵達尼號（Titanic）殘骸的泰坦號確切位置和5名乘員的狀況都不明。一般認為，若潛水器依然完好無損，就必須在氧氣耗盡前跟時間賽跑，儘快找到泰坦號，以免為時已晚。

但氧氣耗盡時間不一定是固定不變。加拿大紐芬蘭紀念大學（Memorial University of Newfoundland）的高壓醫學專家雷戴茲（Ken LeDez）博士告訴英國廣播公司新聞網，潛水器部分乘員可能會比預期存活更久，端視不同情況而定。

他指出，「這取決於他們感覺多冷以及他們在保存氧氣的效率如何」。發抖會消耗大量氧氣，乘員們裹緊蜷縮在一起則能幫助保存熱量。

他提到，氧氣耗盡是一個漸進過程，「這不像關燈，而是像爬山。隨著溫度變冷且新陳代謝下降，氧氣的消耗取決於你登山的速度」。

雖然各界都不知道潛水器內部的整體狀況，雷戴茲則說，情況可能因人而異，有些人可能會比其他人存活更久。

美國海岸防衛隊（US Coast Guard）毛格（John Mauger）少將昨天表示，搜救任務存在許多未知變數。

毛格告訴英國廣播公司新聞網：「我們不知道潛水器內每位乘員的氧氣消耗率。」

雷戴茲還提到，缺氧並不是潛水器乘員面臨的唯一危險。

潛水器恐怕已失去了電力，擁有電力可能有助於控制潛水器內部的氧氣和二氧化碳餘量。

隨著氧氣存量的減少，加上乘員呼出的二氧化碳，潛水器內的二氧化碳比例將會升高，這可能帶來致命的後果。

他說：「隨著二氧化碳濃度升高，就會變得有鎮靜效果，如同一種麻醉氣體，你就會睡著了。」

曾任英國皇家海軍（Royal Navy）潛艦指揮官的藍西（Ryan Ramsey）表示，他在網路上看了泰坦號內部的影片，但沒有看到移除二氧化碳廢氣的洗滌系統。

他指出：「對我來說，那是所有問題當中最嚴重的問題。」

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