失聯泰坦號氧氣恐將耗盡 搜索寄望一處海底聲響

探索鐵達尼號殘骸失聯的潛水器「泰坦號」。（路透）

搜救人員正竭力搜索失聯的旅遊潛水器「泰坦號」（Titan），將重點集中在北大西洋一處偏遠地區，並偵測到來自海底的聲響，但官員提醒，這些聲音可能並非來自泰坦號。

泰坦號18日載著5名乘客前往深海探索知名沉船「鐵達尼號」（Titanic）殘骸，隨後卻與地面失聯；目前國際救援聯隊正在浩瀚汪洋中搜尋這艘潛水器，據估計，泰坦號氧氣供應可能將在數小時內耗盡。

美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）表示，加拿大 巡邏機昨天和今天投放聲納浮標偵測到水中聲響，因此將水下機器人（ROV）部署在附近水域，但尚未發現泰坦號蹤跡。

海岸防衛隊上校佛瑞德里克（Jamie Frederick）在記者會中說，有關聲響的分析目前「尚無定論」。

他說：「眾人在搜救過程中，總會抱持希望…但那些特定聲響，坦白說，我們還不清楚是什麼所致。」

路透報導，即便找到泰坦號所在之處，在水深數千公尺的極端情況下，要將泰坦號拖上來，也將面臨艱鉅的後勤挑戰。

美國、加拿大與法國團隊連日搜索，目前已在北大西洋搜索超過2萬5900平方公里的海域，面積大概是康乃狄克州 的兩倍。

長6.7公尺的泰坦號18日上午8時潛入海底後，本應於兩小時內抵達鐵達尼號殘骸處，卻在過程中與地面支援船失去聯繫。泰坦號營運商「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）總部位於美國。

共同持有這艘地面支援船的公司負責人利特（Sean Leet）今天告訴媒體說：「所有規則都有遵守。」他拒絕詳述支援船與泰坦號之間的通訊是如何停止。

這家公司表示，泰坦號內部的氧氣存量可供5人用上96小時，意味供氧可能將在明天早上耗盡。但專家表示，氧氣供應取決於一連串因素，包括泰坦號是否仍有動力，以及受困人員的冷靜程度。

泰坦號搭載的5人，分別是英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）等3名付費乘客，以及旅程營運商「海洋之門探險」執行長拉許（Stockton Rush）和法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet）。

其中77歲的納若萊綽號「鐵達尼先生」，曾潛水探勘鐵達尼號殘骸達30多次，並監督約5500件物品的打撈任務。