泰坦號失聯8小時才通報 能見度差、水壓高…估生還率僅1%

美、加海防隊出動兩架海防隊的C-130飛機、一架加拿大的P-8機以及船艇及聲納設備，尋找泰坦號，但搜尋範圍大，能見度差、水壓高，搜救極為困難。(Getty Images)

知情人士21日透露，「海洋之門」(OceanGate Expeditions)公司潛艇「泰坦號」(Titan)18日搭載五名乘客往大西洋海床，但失聯八小時之後，公司才通知美國海岸防衛隊；專家估計船上人員生存機率僅1%；搜尋範圍由海面到大西洋海床，能見度差、水壓超高，也缺乏類似搜救行動的設備和知識，讓搜救平添難度 。

每日郵報(Daily Mail)21日報導，泰坦號18日上午8時由紐芬蘭島約400哩外下沉，計劃觀賞鐵達尼號遊輪殘骸，9時45分，即一個小時又45分鐘後，與母船「北極王子號」(Polar Prince)失聯，但船公司到下午5時40分才向美國海防隊報警，報告加拿大 海防隊更晚，為當晚9時13分。

預估泰坦號上的氧氣22日清晨就會用罄；前美海軍核潛艦指揮官馬爾基特(David Marquet)表示，他認為潛艇人員倖存機率僅1%。

美、加海防隊出動飛機、船艇及聲納設備，趕忙想找到泰坦號，但搜尋範圍由海面到大西洋海床，能見度差、水壓極高，鐵達尼號殘骸又散布在海床上，都讓聲納要辨識泰坦號極為困難；潛艇帶的氧氣又很少，搶救任務十分急迫。

華盛頓郵報 報導，這次搜救任務的範圍始自大西洋面，泰坦號可能浮升到表面，但無法通訊，但也可能在洋面以下很廣的區域；整個任務造成的挑戰本就很獨特，再因水深而更為棘手。

搜救人員的第一項任務，在找到泰坦號；它的位置及所在水深，對他們部署船艇，拯救泰坦號內人員，或者以纜索把潛水艇拖到洋面，都有重大影響。

假如泰坦號裝備有沉底重物，船上人員可以拋棄重物，可能潛艇就能浮回洋面。但是直到20日，美國海岸防衛隊搜救行動指揮官毛格(John Mauger)少將表示，多架飛機已掠過「約如康乃狄克州 面積」的洋面，想找到泰坦號；他指出這次行動很複雜，故語多保留，尤其在焦點轉往水下之後。

毛格向福斯新聞表示，當時的焦點在試著找出潛艇的位置；這次大規模搜索動用到很多「資產」，使用成像、雷達及聲納科技。

這次搜救空中方面動用兩架海防隊的C-130飛機、一架加拿大的P-8機。毛格表示，P-8飛機可以投落聲納浮標，偵察水下聲音；毛格表示，以搜救團隊在當地的設備，已取得偵出聲納噪音的能力。

國家海洋大氣總署(NOAA)表示，主動聲納傳感器釋出訊號到水中，再接收訊號行進途中的一切迴聲。

海防隊表示，已動用北極王子號、鄰近船隻等同步執行洋面搜索。