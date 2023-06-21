WSJ：華為、中興員工出入古巴竊聽站 中古2019起聯合運營

位於古巴西部的貝胡卡爾市的古巴軍事基地，被視為是古巴與中國合作提升監聽站所在。(路透)

華爾街 日報(WSJ)繼早前報導中國已與古巴 達成協議在這個島國建立監聽設施後，21日再援引知情人士消息說，美國情報機構在疑似的中國的間諜設施裡，追蹤到中國電信設備商華為 及中興通訊的員工。眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)相信，華為與中興透過目前在古巴的業務，為中國情報人員往返古巴提供掩護。

消息人士指出，早在川普2019年就任總統開始，中國與古巴已在該國聯合運營了四個竊聽站，同時美國情報官員收到華為及中興的員工，在疑似竊聽設施內進出的跟蹤數據。

當時的情報，讓川普政府內部懷疑，在擴大北京從哈瓦那監視美國的能力方面，華為與中興可能扮演了角色。

消息人士又說，儘管華為與中興不一定生產可用於竊聽或收集情報的設備，但都專注於傳輸數據的技術，有助向中國傳輸情報數據。

華為與中興分別發表聲明否認華爾街日報有關指控。

國家情報總監辦公室(ODNI)也沒有回應華爾街日報的置評請求，但白宮早前表示已注意到中國正擴大從古巴收集情報的努力。與此同時，消息指北京和哈瓦那正在談判在古巴北部海岸，建立一個新的聯合軍事訓練設施。

眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格20日致信國家情報總監海恩斯(Avril Haines)及商務部部長雷蒙多(Gina Raimondo)，指出華為自2000年代以來，已幫助古巴政府實現電信和網路基礎設施現代化，而中興則與古巴的主要電信商有業務來往，因而要求澄清美國限制向中國電信公司出口美國技術的政策。

蓋拉格推測，華為與中興在古巴的現有業務，可為中國情報人員往返古巴提供掩護。