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失蹤「泰坦號」規律傳噪音？海岸防衛隊：尚無法確定來源

編譯徐榆涵／即時報導
旅遊潛水器「泰坦號」8日失聯至今，搜救團隊持續救援中。圖為美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克在記者會上說明最新搜救狀況。（Getty Images）
旅遊潛水器「泰坦號」8日失聯至今，搜救團隊持續救援中。圖為美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克在記者會上說明最新搜救狀況。（Getty Images）

旅遊潛水器「泰坦號」（Titan）18日出海參觀鐵達尼號殘骸失聯至今，內部5名乘客生死未卜，救援團隊20日傳出進行水下搜索時曾聽到規律敲擊聲，一度令外界振奮，但美國海岸防衛隊21日開記者會時坦言，尚不清楚這些噪音來源。

泰坦號大約還剩下20小時氧氣存量，但海岸防衛隊上校佛瑞德里克（Jamie Frederick）表示，這項國際搜救工作仍充滿「希望和樂觀」，強調官員們仍在計畫營救失蹤船員。

他21日表示，「這百分之百是一項搜救任務，搜救案件仍在進行中，所以我不想討論什麼時候會結束。」

海岸防衛隊稍早指出，幾架加拿大P-3軍機在搜索泰坦號的區域檢測到水下噪音，因此行動轉移到該處，只是此舉產生了負面效果，但仍在持續。

伍茲霍爾海洋研究所高階經理哈茲菲爾德（Carl Hartsfield）在記者會上說，官員們正在對被描述為撞擊聲的聲響進行聲學分析。這些聲音可能來自其他構造來源或動物。他說，坦白講，目前尚不清楚這些噪音為何。

泰坦號18日失聯至今，搜索範圍在北大西洋已擴大至超過2萬5900平方公里海域，面積大概是康乃狄克州的兩倍，深度達2.5英里（約4000公尺）。搜救人員目前集中在近兩日聽到噪音的地區搜索。

檢測 康乃狄克州 加拿大

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