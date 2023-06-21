我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機想免費升級頭等艙？前空姐揭「2招」超有效

持續搜救泰坦號 氧氣存量僅剩不到20小時

拜登又脫稿 稱習「獨裁者」 知情者：反映華府私下評估

編譯高詣軒／即時報導
總統拜登。（路透）
總統拜登。（路透）

總統拜登19日才說美中關係「走在正確道路上」，正面評價國務卿布林肯訪問北京，20日卻用「獨裁者」形容中國國家主席習近平，還說習近平對2月的氣球事件「狀況外」，美、日、印、澳合組的四方安全對話（Quad）讓習近平感到「為難」。拜登這番直白對美中關係將投下何種變數，有待觀察。

拜登發言場合是加州肯特菲爾的募款活動，現場有約130名賓客，拜登表示：「我下令擊落那顆備有滿載兩車的間諜裝備的氣球時，習近平非常不滿，原因是他不知道它（氣球）在那裡」，並稱：「當他們無法掌握發生的狀況時，這對獨裁者們來說非常尷尬」。

對於「獨裁者」一說，北京外交部發言人毛寧21日鐵青著臉回應：「有關言論極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴。中方對此強烈不滿，堅決反對」。

至於拜登說習近平對氣球飛越美國本土並不知情因此感到難堪，毛寧再度語氣強硬地回說： 「無人飛艇事件的是非曲直很清楚，乃出於不可抗力因素…美方歪曲事實，濫用武力，充分反映美方霸凌霸權本性」。

紐約時報報導，數名美國官員於拜登當晚公開討論敏感資訊感到詫異，但一名知情官員匿名宣稱，拜登的說法正確反映華府私下的評估。

拜登也透露，習並不樂見美國再集結與日本、澳洲、印度共組的四方安全對話，「他（習）曾在電話中告訴我，叫我不要這麼做，因為這令他為難」，但拜登稱目的不在圍堵大陸，僅是欲「確保海空航線保持開放的國際秩序」，而美方不會退讓，正和盟國在南海與印度洋密切合作。

5月時，拜登已和Quad參與國家領導人，在G7廣島峰會場邊會晤。印度總理莫迪此刻正在華府進行國是訪問。

紐時指出，拜登在募款活動上針對外交政策做出脫稿發言已非第一次。去年10月，拜登亦曾於另一場活動上警告捐款者，世界當前面臨的核毀滅風險，可比1962年時任總統甘迺迪、蘇聯領導人赫魯雪夫所面對的古巴飛彈危機，可能導致「世界末日」（Armageddon），此話當時也引發全球輿論譁然。

▼拜登拿獨裁者比喻習近平 美中關係重整

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 習近平 氣球

上一則

俄烏戰火未歇…學者：美無法承擔2場戰爭 需避免與中衝突

延伸閱讀

一洲焦點／拜登稱習獨裁者、杭特重罪輕罰、獵狐首定罪

一洲焦點／拜登稱習獨裁者、杭特重罪輕罰、獵狐首定罪
5個QA看杭特案 共和黨續查拜登家族4個不法

5個QA看杭特案 共和黨續查拜登家族4個不法
「家族貪腐」恐成拜登連任絆腳石 杭特認罪有助降低政治衝擊

「家族貪腐」恐成拜登連任絆腳石 杭特認罪有助降低政治衝擊
杭特拜登逃稅認罪 換取吸毒持槍重罪不起訴

杭特拜登逃稅認罪 換取吸毒持槍重罪不起訴

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

2023-06-20 21:44
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

2023-06-18 00:03
居住在沙烏地阿拉伯的英國富商哈丁。(Getty Images)

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

2023-06-20 21:26

超人氣

更多 >
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內
跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個