俄烏戰火未歇…學者：美無法承擔2場戰爭 需避免與中衝突

國務卿布林肯(左)在北京與中國國家主席習近平見面。(路透)

外交政策研究學會(Foreign Policy)21日舉行以「超越海峽(Beyond The Strait)」研討會，探討台海局勢對歐盟 各國的影響，學者及立法官員們表示，在俄烏戰爭持續的背景下，美方無法再承擔另一場戰爭，布林肯與習近平本周會晤反映美中關係向好，也為歐盟各國喜聞樂見。

美國國務院前亞太首席副助卿、現耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員董雲裳(Susan A. Thornton)表示，針對台灣問題，世界其他國家與美國的根本不同在於，對美國來說，台海局勢終究是影響美中關係的工具，而其他各國有了俄烏戰爭的借鑑，會思考台灣問題究竟純粹涉及台灣，還是會將影響世界局勢。

董雲裳說，中國不是俄羅斯，不應將兩者相提並論，「我們(美國)應當花更多時間來避免與中國戰爭，而不是花時間準備應對戰爭」，從這一角度看，她認為美國國務卿布林肯(Antony Blinken)本周與中國國家主席習近平的會晤富有建設性，也為世界各國所樂見。

哈佛大學全球戰略專家艾利森(Graham Allison)表示，歐盟雖為整體，但各國存在差異，不同領袖對待台灣問題的態度和立場不一，部分國家在此議題上表現得非常一致，從俄烏戰爭中觀察到，獲得美國的支持更重要，但有個別國家相對搖擺，例如法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)認為歐盟各國更重要的是考慮法國和歐盟有無足夠的自衛能力。

艾利森說，歐盟多數國家認為美中台問題是統治力量(ruling power)與新興力量(rising power)間的權衡，但這並非與歐盟直接相關，「歐盟各國要面對的是經濟獨立與相互依存(interdependence)問題」，因此既需要維持與中國的經濟關係，也不能喪失在國家安全上對美國的依賴。

艾利森說，歐盟各國在台灣問題上仍可以扮演重要角色，即通過秉持「一中政策 」(One China Policy)來時刻提醒中國，兩岸現狀不應被單方面改變。

美國在台協會協會(AIT)主席羅森伯格(Laura Rosenberger)表示，台海問題之所以對世界各國至關重要，主要是牽涉美國經濟發展及美中關係，歐盟各國關注此議題，除了為穩定與美國的關係外，還有三個重要原因。

首先是歐盟各國見證了台灣捍衛民主的追求，新冠疫情期間台灣的抗疫表現也吸引世界關注，包括科技、民主力量，以捍衛人權。第二是台灣的自由貿易市場在世界範圍至關重要，尤其半導體的生產在全球供應鏈上有主導作用。第三是台灣周圍水域涉及大量商業貿易活動，北京 政府的干涉會引起動盪，因此吸引各國關注。

歐洲議會前秘書長、現馬騰斯中心學術委員會(Martens Center’s Academic Council)主席威勒(Klaus Welle)表示，台灣證明了民主制度在亞洲地區可行性，在俄烏戰爭的背景下，美國必須盡力防範與中國爆發軍事衝突，「因美國不可能同時負擔兩起戰爭」，他表示，民主是美國的首要利益，台灣也為此奮鬥，美方必須展現出民主的重要性，如此才能引領世界各國關注台灣問題，從國際角度制約、穩定台海局勢。

民主黨聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)說，美中之間的對抗與俄烏衝突有根本上的不同，美方堅持「一中政策」，且付出的一切行動都是為避免美中之間擦槍走火，避免北京政府攻打台灣，美方如何在支持烏克蘭的同時，持續在軍事和經濟上協助台灣，這也是美國公眾格外關心的議題。