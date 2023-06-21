華為中興員工曾在古巴竊聽美國？川普執政期間曾追蹤

中國疑似在古巴對美國進行竊聽行動，有中國電信巨頭華為及中興通訊員工出入相關設施。美聯社

據知情人士透露，中國疑似在古巴 對美國進行竊聽行動，有中國電信巨頭華為 及中興通訊員工出入相關設施，在美國前總統川普執政期間，美方官員即曾檢視追蹤這些人行蹤的情報。

「華爾街 日報」（WSJ）報導，據知情人士透露，這些情報令川普（Donald Trump）政府內部起疑，認為這2大電信公司恐協助中國擴大從古巴監視美國的能力。目前還不清楚拜登政府是否持續這項調查。

知情人士也提到，雖然華為和中興都沒有生產中國政府用於竊聽的工具，但2家企業都專長從事竊聽行動所需的技術，例如可傳輸資料給中國的伺服器和網路設備。

華為發布聲明否認「這種毫無根據的指控」，並稱公司「致力完全遵守我們運營所在地適用的法律及法規」；中興通訊則未做出回應。

據美國官員說，中國至少從2019年川普還擔任總統時以來，就在古巴設有情報基地，中國和古巴在當地共同運營4個竊聽站。此外，「華爾街日報」還報導，北京和哈瓦那當局正洽談在古巴北部海岸建立一個新的聯合軍事訓練場所。

白宮表示，北京正致力擴大從古巴蒐集情報的範圍。一名白宮官員昨天表示，中國繼2019年升級他們在古巴的情報蒐集設備後，「將持續致力強化在古巴的力量，而我們將持續致力阻撓」。

美國官員長期以來都表示，中國政府可能利用國內的電信公司進行暗中偵察。美國已進行了長達數年的行動，來說服盟國在下一代電信網路中禁用華為設備。

華為表示，該公司不會為中國從事偵察行動；中國駐美大使館未對此事做出回應；中國外交部則否認中國在古巴從事偵察行動。

古巴駐華府大使館並未回應此事，但稱「華爾街日報」稍早關於中國在該國設立竊聽站的報導「全是謊言且純屬空穴來風」。

美國國家情報總監（Director of National Intelligence）辦公室沒有對此事做出回應。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，他已向中國外交部長秦剛表示，美方對北京在古巴的偵察及軍事活動「深感憂慮」。

布林肯告訴記者：「我們將非常、非常密切地監控此事，我們在這件事情上已說得非常清楚…我們將保護我們的家園；我們將保護我方利益。」

針對華為和中興在中國在古巴的偵察行動中扮演的角色，白宮當局並未做出回應。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）今天表示，中國「一直致力提高他們在西半球的影響力、觸角和情報蒐集能力，其中也包括他們與古巴長期以來的關係，這不是秘密也不令人意外」。

柯比說：「我們並不是沒意識到這點，也不是我們沒有監控此事…還有非常坦白地說，我們並不是沒有採取措施，我們將繼續採取阻撓措施，才能保護我方機密和我國安全，在這個領域也是如此。」

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天致函國家情報總監海恩斯（Avril Haines）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），尋求釐清美方對於出口美國技術給中國的管控政策。

「華爾街日報」看到這封信函，蓋拉格在其中表示，華為自2000年以來一直協助古巴政府進行電信及網路基礎設施現代化，華為與中興和巨龍資訊科技集團（Great Dragon Information Technology Group）在古巴維持固定業務運作。

無法聯繫到巨龍資訊科技集團取得回應。

蓋拉格推測，這些公司在古巴的現有業務能夠為中國情報官員往返古巴提供掩護，不會和公務旅行一樣滋生疑竇。