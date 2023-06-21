鐵達尼觀光潛水器失蹤 美海防證實加拿大飛機「偵測到水下噪音」

美國海岸防衛隊表示，一架加拿大飛機在海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」幾天前失蹤的區域「偵測到水下噪音」。(路透)

美國海岸防衛隊表示，一架加拿大 飛機在海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）旅遊潛水器「泰坦號」（Titan）幾天前失蹤的區域「偵測到水下噪音」。

福斯新聞報導，海岸防衛隊20日晚間表示，「加拿大的P-3飛機於搜索區域偵測到水下噪音」，隨後轉移了水下遙控載具（Remotely Operated Vehicle, ROV）的作業位置。

根據海岸防衛隊在推特 發布的聲明，「ROV作業被重新定位，以嘗試探索噪音的來源。這些ROV的搜索產生了負面效果，但仍在持續。此外，來自P-3飛機的數據已經跟我們的美國海軍專家分享，進行進一步的分析，將在未來的搜救計畫加以考慮」。

不過，有網友發推文勘誤，指美方提到的加拿大「P-3飛機」應為CP-140「極光式」（CP-140 Aurora）飛機。

海洋之門探險公司顧問康坎農（David Concannon）指出，「泰坦號」最初在18日早上6時左右出港時，配備了4天分的氧氣供應。俄羅斯 波羅的海艦隊前司令瓦盧耶夫（Vladimir P. Valuyev）上將告訴俄媒，如果船員能夠節省氧氣，「那麼可以堅持到150小時，情況很複雜，取決於運氣」。