搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

居住在沙烏地阿拉伯的英國富商哈丁。(Getty Images)

泰坦號觀光 潛水器(submersible Titan)失蹤意外的五名遇難乘客身分20日已確認,包括著名的法籍鐵達尼號專家、世界紀錄保持者和巴基斯坦最富家庭一對父子,共五人目前在迷你觀光潛水器深陷險境,潛水器氧氣供應可能22日清晨將耗盡,搜救人員正全力搜尋中。

這次出事的探險隊由提供載人潛水資產和專業知識的私人業者「海洋之門」(OceanGate) 帶隊,第三次前往鐵達尼號沉船處航行。鐵達尼號 1912年撞上冰山並沉沒,2200 名乘客和船員中約700人遇難。

目前有五人在失蹤潛水器上。除了「海洋之門」創辦人兼執行長羅許(Stockton Rush),另有四人。

「海洋之門」創辦人兼執行長羅許。(美聯社)

羅許之外的第一位乘客是居住在沙烏地阿拉伯 的英國富商哈丁(Hamish Harding),他是飛機經紀公司Action Aviation董事長;第二及第三位是一對巴基斯坦的富豪達吾父子(Shahzada 及 Suleman Dawood),他們是巴基斯坦知名家族的成員,所經營的公司Dawood Hercules位於喀拉蚩(Karachi),營運觸及涵蓋農業、石化和電信基礎設施,父子兩人居住在英國。

巴基斯坦的富豪達吾父子。(路透)

第四位是法國籍的納若雷(Paul-Henry Nargeolet),他是前法國海軍軍官,數十年來多次前往鐵達尼號沉船處,被認為是鐵達尼號專家;他是E/M Group和RMS Titanic公司的水下研究主管,已完成37次沉船潛水,並在他監督下打撈出5000件文物。

法國籍的鐵達尼號沉船專家納若雷。(路透)

納若雷曾在2010年擔任技術最先進鐵達尼潛水探險隊的領隊,在船首和船尾及碎片區採用高分辨率聲納和3D光學成像,在法國海洋研究與開發研究所(French Institute for Research and Exploitation of Sea)工作期間,1987年領導第一次鐵達尼號打撈探險。