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國務卿布林肯結束訪中行 康達：目標重建雙邊對話

記者陳熙文／台北即時報導
布林肯(左)此次訪問北京緩和美中關係緊張，離華前並與習近平會面，顯示中方還是維持了一定的規格。(Getty Images)
布林肯(左)此次訪問北京緩和美中關係緊張，離華前並與習近平會面，顯示中方還是維持了一定的規格。(Getty Images)

國務卿布林肯結束訪中行程，負責亞太事務的國務助卿康達（Daniel Kritenbrink）今表示，布林肯的中國行成功做到強化雙邊高層對話、說明美國立場和動機，以及拓展兩國合作的機會等三目標，並與中國方面廣泛地討論台海情勢，強調美國的立場並未改變。

國務卿布林肯18、19日訪問中國，除了與中國外交部長秦剛、中共中央外事辦主任王毅會面外，也與中國國家主席習近平見面，並在昨日結束訪問行程。

中國外交部美大司司長楊濤對外表示，雙方達成一些積極共識與成果，而中方向美方強調，台灣問題是中國「利益中核心的核心，不但是中美關係最大的問題，也是最突出的風險，並敦促美方明確反台獨，同時要求美方停止炒作「中國威脅論」。

針對攸關台海議題的相關言論，美國在台協會（AIT）在臉書上重申布林肯北京記者會的發言，指「我們清楚表明了反對任何一方片面改變現狀。我們一直以來均明確表示並維持一貫政策，維持現狀非常重要，數十年來成功幫助兩岸維持和平穩定，我也因此向中方重申，拜登總統與中國互動時亦一再清楚表達這點。」

康達和美國國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）則在20日下午接受媒體線上訪問。康達提及布林肯與中方會面時，雙方廣泛地討論台海議題，布林肯並重申美國基於「台灣關係法」、中美三公報，及「六項保證」承諾的一中政策沒有改變，並希望維持台海的和平與穩定，堅持兩岸之間的問題應該和平解決。

雖然美中兩方非常重視台海議題，不過康達指出，布林肯此行被拜登總統賦予三大目標，包括強化雙邊高層對話管道、針對雙邊分歧表達美國的立場和動機，以及發現兩國之間可以共同合作的地方；康達認為，布林肯做到了這三個目標。

在議題方面，康達指出，美中雙方針對俄烏戰爭、北韓核武、南海議題，以及台海議題等進行直接且坦率的討論，美方並向中國重申，美國並非在經濟上要與中國「脱鉤」（decoupling）而是採取「去風險」（de-risking）的政策，強調兩國之間的經貿關係非常重要。

不過，康達表示，布林肯中國行的主要目標，還是在於要重建雙邊對話，以降低誤解的風險。美國或許在競爭上非常積極，但會負責任地處理兩國之間的競爭，避免走入衝突。美方並邀請秦剛於適合的時機訪美，秦剛也已經同意。

至於布林肯日前表示，中國拒絕建立軍事溝通管道，柏蘭指出，布林肯在與中方的見面中都有提及，並強調美方願意開放不同層級的軍事溝通管道，盼中國能夠有所回應。康達則說，兩國應該保持溝通，尤其是兩軍之間應該有對話管道，美國會繼續努力去達成那個結果。

布林肯 秦剛 拜登

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