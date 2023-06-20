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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

布林肯稱「美國不支持台獨」引議 右翼人士轟：軟弱招致侵略

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
中國國家主席習近平19日在北京會見美國國務卿布林肯。(美聯社)
中國國家主席習近平19日在北京會見美國國務卿布林肯。(美聯社)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤中國國家主席習近平後在記者會上表示：「我們不支持台灣獨立。」這番言論在社群媒體上引發右翼人士抨擊。

美國福斯新聞（Fox News）報導，布林肯還說：「我們仍反對任何一方片面改變現狀。我們繼續期待和平解決兩岸分歧，我們也將持續致力履行『台灣關係法』（Taiwan Relations Act）明定的責任，包括確保台灣擁有自我防衛能力。」

前川普政府的國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）在提供給福斯數位新聞（Fox News Digital）的聲明中抨擊拜登政府。

歐塔加斯說：「拜登當局表現得既匱乏又絕望…他們比中國更想談，中國知道這點，所以他們讓我們卑躬屈膝，真是尷尬。」

布林肯重申美國支持「一個中國」政策，在社群媒體推特（Twitter）上引發強烈反對。

美國共和黨籍眾議員、美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）成員班克斯（Jim Banks）在推特上寫道：「軟弱招致侵略。」

美國媒體趨勢政治（Trending Politics）合夥人魯格（Collin Rugg）點出拜登與先前在台灣問題立場上出現反差，拜登過去曾表示，美國將在中國「空前」入侵的情況下捍衛台灣。

魯格在推特上指出：「與拜登幾個月前的言論相比，這是一個多麼大的轉折…發生什麼事了？」

加拿大保守黨網路新聞雜誌The Post Millennial編輯霍夫曼（Ari Hoffman）表示，布林肯這番言論令外界質疑美國總統拜登與中國間的關係，他在推特寫道：「如果你想知道拜登與中國的關係多深厚，這就是答案。」

福斯新聞撰稿人卡特（Sara Carter）說：「這是史上最糟的外交政策團隊。」

美國外交政策協會（American Foreign Policy Council）研究員索博利克（Michael Sobolik）表示，布林肯的記者會聽起來像「若A、B則C」的律師結辯，但美中關係一點都不像美國司法系統，「訴諸普遍理性是在白費力氣…中共唯一看重的就是權力」。

網路媒體「旁觀者世界」（The Spectator World）的特約編輯米勒（Stephen Miller）說：「被收買了。」

布林肯還說：「我們對這種關係的挑戰不抱任何幻想，在許多問題上，我們有著深刻甚至強烈的分歧…美國過去長期以來都成功透過外交手段來管理複雜關係。」

布林肯發表上述言論之際，中美關係因台灣問題日益緊張。上週曾有10架次共軍軍機在單日內飛越台灣海峽中線，台灣空軍戰鬥機緊急起飛因應。

美國國務院沒有立即回應福斯數位新聞的置評請求。

拜登 布林肯 推特

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