布林肯稱「美國不支持台獨」引議 右翼人士轟：軟弱招致侵略

中國國家主席習近平19日在北京會見美國國務卿布林肯。(美聯社)

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken)會晤中國國家主席習近平後在記者會上表示:「我們不支持台灣獨立。」這番言論在社群媒體上引發右翼人士抨擊。

美國福斯新聞(Fox News)報導,布林肯還說:「我們仍反對任何一方片面改變現狀。我們繼續期待和平解決兩岸分歧,我們也將持續致力履行『台灣關係法』(Taiwan Relations Act)明定的責任,包括確保台灣擁有自我防衛能力。」

前川普政府的國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)在提供給福斯數位新聞(Fox News Digital)的聲明中抨擊拜登 政府。

歐塔加斯說:「拜登當局表現得既匱乏又絕望…他們比中國更想談,中國知道這點,所以他們讓我們卑躬屈膝,真是尷尬。」

布林肯重申美國支持「一個中國」政策,在社群媒體推特 (Twitter)上引發強烈反對。

美國共和黨籍眾議員、美中戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)成員班克斯(Jim Banks)在推特上寫道:「軟弱招致侵略。」

美國媒體趨勢政治(Trending Politics)合夥人魯格(Collin Rugg)點出拜登與先前在台灣問題立場上出現反差,拜登過去曾表示,美國將在中國「空前」入侵的情況下捍衛台灣。

魯格在推特上指出:「與拜登幾個月前的言論相比,這是一個多麼大的轉折…發生什麼事了?」

加拿大保守黨網路新聞雜誌The Post Millennial編輯霍夫曼(Ari Hoffman)表示,布林肯這番言論令外界質疑美國總統拜登與中國間的關係,他在推特寫道:「如果你想知道拜登與中國的關係多深厚,這就是答案。」

福斯新聞撰稿人卡特(Sara Carter)說:「這是史上最糟的外交政策團隊。」

美國外交政策協會(American Foreign Policy Council)研究員索博利克(Michael Sobolik)表示,布林肯的記者會聽起來像「若A、B則C」的律師結辯,但美中關係一點都不像美國司法系統,「訴諸普遍理性是在白費力氣…中共唯一看重的就是權力」。

網路媒體「旁觀者世界」(The Spectator World)的特約編輯米勒(Stephen Miller)說:「被收買了。」

布林肯還說:「我們對這種關係的挑戰不抱任何幻想,在許多問題上,我們有著深刻甚至強烈的分歧…美國過去長期以來都成功透過外交手段來管理複雜關係。」

布林肯發表上述言論之際,中美關係因台灣問題日益緊張。上週曾有10架次共軍軍機在單日內飛越台灣海峽中線,台灣空軍戰鬥機緊急起飛因應。

美國國務院沒有立即回應福斯數位新聞的置評請求。