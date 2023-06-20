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拜登：普亭動用「戰術核武」威脅是真的

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
美國總統拜登。（路透）
美國總統拜登。（路透）

美國總統拜登今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）使用戰術核武的威脅是「真實」的。拜登數天前才譴責俄羅斯在白俄羅斯部署這類武器。

路透報導，普亭16日宣布在白俄部署第一批戰術核武，拜登17日譴責這是「完全不負責任」的做法。

拜登今天在加州對一個捐助者團體說：「大約兩年前，我在這裡說我擔心科羅拉多河即將乾涸時，大家覺得我瘋了。」

拜登說：「當我說我擔心普亭使用戰術核武時，大家一樣這樣看我。這是真的。」

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）上周表示，白俄已開始接收俄羅斯的戰術核武，其中一些武器的威力是美國1945年於廣島和長崎投下原子彈的3倍。

這是自蘇聯解體以來，俄羅斯首次於境外地區部署這類射程較短、威力較小，可用於戰場的核子彈頭。

美國表示無意改變其對戰略核武的立場，來回應俄羅斯這項部署，目前也未見俄羅斯正準備使用核武的跡象。

俄羅斯上個月曾駁斥拜登對俄羅斯計畫在白俄部署戰術核武的批評，並表示美國數十年來一直在歐洲部署此類核武。

美國和其盟友還有中國正密切關注俄羅斯的部署行動，而中國已一再警告不要在烏克蘭戰爭中使用核武。

白俄羅斯 拜登 普亭

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