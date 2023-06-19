我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：美中似欲改善關係 惟利益衝突勢難避免

與中國連動性降低 對亞洲新興市場是福非禍

分析：美中似欲改善關係 惟利益衝突勢難避免

中央社華盛頓19日綜合外電報導
中國國家主席習近平（右）於北京會見國國務卿布林肯。（路透）
中國國家主席習近平（右）於北京會見國國務卿布林肯。（路透）

美國國務卿布林肯今天會見中國國家主席習近平。外媒分析指出，華府慶祝與北京高層恢復接觸的同時，仍承認兩國之間存在更巨大、更棘手的分歧，且雙方必然發生利益衝突。

英國廣播公司（BBC）的分析指出，毫無疑問，美中兩國的最大爭議正是台灣，兩岸之間的口水戰也很可能升級為實際衝突。中共中央外事委辦公室主任王毅今天重申，在台灣問題上，中國「沒有任何妥協退讓的餘地」。

從更廣泛的層面來看，中國一直懷有雄心，希望成為與美國並駕齊驅的區域主導力量和全球參與者。美國也持續在全球各地推動自己的主張，以成為美國總統拜登所說、在民主國家與專制國家對抗之際定義時代的全球領導者。

美國曾表示，其對中政策是一種去風險化政策，旨在避免危機和衝突的可能性，而非意在遏制中國或與中國脫鉤。不過，在中國看來，美國主導下的區域盟國（包括澳洲、日本、韓國、菲律賓和印度）行動，實際上恰與遏制無異。

與此同時，在經濟方面，拜登政府投入數千億美元推動晶片製造業發展，並限制向中國出口先進技術。對中國來說，此舉就如同川普時代的關稅措施，都是貿易戰的第一聲槍響。美國方面則認為，這是對中國數十年來不當補貼其關鍵產業的慎重回應。

拜登和美國官員都曾強調，他們將中國視為競爭對手、而非敵人。然而，隨著兩國的軍事和經濟競爭逐漸升溫，必須更加小心翼翼，才能避免擦槍走火。

儘管美中似乎都有意促進雙邊關係正常化和穩定化，但冷酷的現實是，這兩個大國必然會發生利益衝突。雙方最終如何處理這些歧異，將決定兩國將塑造什麼樣的未來。

拜登 北京 王毅

上一則

布林肯：北京拒絕重啟軍事溝通管道

延伸閱讀

中國發習近平見布林肯全文 美方稱不支持「台灣獨立」

中國發習近平見布林肯全文 美方稱不支持「台灣獨立」
否認脫鉤說 布林肯：美中經濟關係至關重要

否認脫鉤說 布林肯：美中經濟關係至關重要
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
習近平見布林肯 稱雙方取得進展、達成共識「這很好」

習近平見布林肯 稱雙方取得進展、達成共識「這很好」

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

2023-06-18 00:03
國務卿布林肯(左)和中國外長秦剛18日在北京釣魚台國賓館握手致意。(美聯社)

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

2023-06-18 12:22
「信使報」報導，擔憂台海緊張局勢升級，美國政府正制定在台美僑撤離計畫。白宮國安會戰略溝通協調官柯比對此表示，目前沒有跡象表明需要重新考慮這項政策。（美聯社）

媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策

2023-06-12 20:20

超人氣

更多 >
黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵

宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵