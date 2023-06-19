分析：美中似欲改善關係 惟利益衝突勢難避免

中國國家主席習近平（右）於北京會見國國務卿布林肯。（路透）

美國國務卿布林肯今天會見中國國家主席習近平。外媒分析指出，華府慶祝與北京 高層恢復接觸的同時，仍承認兩國之間存在更巨大、更棘手的分歧，且雙方必然發生利益衝突。

英國廣播公司（BBC）的分析指出，毫無疑問，美中兩國的最大爭議正是台灣，兩岸之間的口水戰也很可能升級為實際衝突。中共中央外事委辦公室主任王毅 今天重申，在台灣問題上，中國「沒有任何妥協退讓的餘地」。

從更廣泛的層面來看，中國一直懷有雄心，希望成為與美國並駕齊驅的區域主導力量和全球參與者。美國也持續在全球各地推動自己的主張，以成為美國總統拜登 所說、在民主國家與專制國家對抗之際定義時代的全球領導者。

美國曾表示，其對中政策是一種去風險化政策，旨在避免危機和衝突的可能性，而非意在遏制中國或與中國脫鉤。不過，在中國看來，美國主導下的區域盟國（包括澳洲、日本、韓國、菲律賓和印度）行動，實際上恰與遏制無異。

與此同時，在經濟方面，拜登政府投入數千億美元推動晶片製造業發展，並限制向中國出口先進技術。對中國來說，此舉就如同川普時代的關稅措施，都是貿易戰的第一聲槍響。美國方面則認為，這是對中國數十年來不當補貼其關鍵產業的慎重回應。

拜登和美國官員都曾強調，他們將中國視為競爭對手、而非敵人。然而，隨著兩國的軍事和經濟競爭逐漸升溫，必須更加小心翼翼，才能避免擦槍走火。

儘管美中似乎都有意促進雙邊關係正常化和穩定化，但冷酷的現實是，這兩個大國必然會發生利益衝突。雙方最終如何處理這些歧異，將決定兩國將塑造什麼樣的未來。