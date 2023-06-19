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李強會德國總統：中德最大風險是不合作

中央社台北19日電
中國國務院總理李強(左)與德國總統史坦麥爾會面。(新華社)
中國國務院總理李強(左)與德國總統史坦麥爾會面。(新華社)

新華社報導，中國國務院總理李強今天在柏林向德國總統史坦麥爾說，中德沒有根本利害衝突，中方一貫支持開放合作，並認為「最大的風險是不合作，最大的安全隱患是不發展」。

李強18日啟程訪問德國及法國，是他就任中國國務院總理後首次出國訪問。與前任總理李克強、溫家寶等人相較，李強從上任到首次出訪的期間相對較長，一度引起外界討論。

根據報導，李強向史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）說，他這次訪德並與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）共同主持第7輪中德政府磋商，就是為了落實兩國元首共識，「持續增信釋疑」，挖掘雙邊合作新機遇。

李強提到，中德「沒有根本利害衝突，合作基礎紥實，發展動力強勁」。中方對中德合作的前景充滿信心。中方一貫支持開放合作，認為最大的風險是不合作，最大的安全隱患是不發展。中方願與德方一道堅持和平發展合作。

根據這項報導，史坦麥爾向李強表示，德國願做中國「可信任的合作伙伴」，共同維護貿易自由化，應對氣候變化等挑戰。德方「反對脫鉤，反對任何形式的陣營對抗」。

報導提到，雙方還就「烏克蘭危機」等共同關心的國際和地區問題交換了意見。

在此之前，德國政府14日首度發表國家安全戰略報告，將中國定位為「夥伴、競爭者和敵對體制」。報告並直指，中國正試圖以各種方式重塑現有以規則為基礎的國際秩序，以愈來愈大的力道確立區域主導地位，一次又一次與德國的利益和價值觀背道而馳。

但報告也坦承，中國「依然是夥伴，在解決諸多國際挑戰和危機方面，是不可或缺的一員」。（編輯：邱國強）1120619

李強 德國 國務院

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