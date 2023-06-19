我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明

會晤習 布林肯：美中有義務經營兩國關係

布林肯記者會重申「一中政策」 關切中國在台海挑釁

中央社北京19日綜合外電報導
國務卿布林肯在與中國國家主席習近平會面後召開記者會。(Getty Images)
國務卿布林肯在與中國國家主席習近平會面後召開記者會。(Getty Images)

國務卿布林肯（Antony Blinken）今天會見中國國家主席習近平，並在會後記者會強調，美國憂心中國在台灣海峽的「挑釁行為」，台海衝突恐引發全球經濟危機。

據報導，習近平與布林肯是在當地下午4時30分會見，外媒與中國媒體拍下了兩人握手的照片，而中國中央電視台還播出了習近平在會見時的開場致辭。

路透報導，根據國務院，布林肯與習近平的談話持續了半個多小時。

英國廣播公司（BBC）報導，布林肯在會後記者會上，重申美國長年以來的「一中政策」。他表示：「這項政策並未改變。」

布林肯還稱「我們並未支持台灣獨立」，並解釋說美國不想改變現狀。但他也指稱，他對習近平提及，美國關切中國在台灣海峽的「挑釁行為」。

他表示，如果因為台灣發生危機，可能「引發一場衝擊全世界的經濟危機」。他解釋，每日有50%商業貨櫃運輸途經台海，而且有70%的半導體出口產品在台灣製造。

他形容中美關係「意義重大」，稱兩國都有義務「負責任地」管理雙邊關係，並稱他與習近平在許多「共同跨國利益上」觀點一致。

布林肯表示，他與中國官員的討論皆具建設性。他指稱，他前往中國是為了加強溝通，並且弄清雙方同意及歧異的領域。他也重申，美中競爭不應演變成衝突。

他還指出，有必要穩定美中關係，雙方就全球事務進行了「堅定的談話」，包括「俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭」。

布林肯表示，他呼籲中國協助烏克蘭實現「公正和平」，也跟習近平也討論了北韓局勢。布林肯說，北韓負責任行事，包括停止試射飛彈，符合全球各國共同利益。

他在回答記者提問時另提到，中國不會提供殺傷性援助給俄羅斯。

布林肯說，他提及人權侵犯問題，美國依然「深切擔憂」中華人民共和國對於人權的「侵犯」。他明確提到在新疆、西藏及香港的人權侵犯。

布林肯說，美國並未嘗試在經濟方面抑制中國，中國「經濟普遍成功」也對美國有益，但為保障美國的國家安全，必須守住「某些特定技術」。

根據央視稍早時畫面，習近平在會面時端坐在橫排中央的主席位，包括布林肯在內的美中官員則分坐左右兩直排，與以往他和外賓左右對坐的方式迥異。

影片來源：YouTube Washington Post

布林肯 習近平 北韓

上一則

布林肯：台海危機恐影響全球經濟 美方不欲「經濟壓制」中國

延伸閱讀

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
布林肯：台海危機恐影響全球經濟 美方不欲「經濟壓制」中國

布林肯：台海危機恐影響全球經濟 美方不欲「經濟壓制」中國
習近平見布林肯 稱雙方取得進展、達成共識「這很好」

習近平見布林肯 稱雙方取得進展、達成共識「這很好」
美國務院：布林肯今日4時30分會見習近平

美國務院：布林肯今日4時30分會見習近平

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

2023-06-18 00:03
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史
3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做