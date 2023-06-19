北京會見布林肯 王毅：要扭轉中美關係螺旋式下滑

中共中共中央外辦主任王毅19日上午會見美國國務卿布林肯時表示，歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。（美聯社）

中共中央政治局委員、中共中央外辦主任王毅 在北京 時間19日上午，在北京會見到訪的美國國務卿布林肯 。王毅表示，歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。王毅提出，要扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，並要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，明確反對「台獨」。

布林肯18日到19日訪華，在昨晚與中國外長秦剛會談後，今天上午和王毅進行會見。

據中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導，王毅說，布林肯此次北京之行正值中美關係處在一個關鍵節點，需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇。歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。開歷史倒車沒有出路，推倒重來更不可取。

王毅說，我們要以對人民、對歷史、對世界負責的態度，扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，共同找到中美在新時期的正確相處之道。

王毅強調，中美關係陷入低谷，根源在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策。中美關係歷經波折，美方有必要深刻反思，和中方一道，共同管控分歧、避免戰略意外。

他並喊話，中美關係要「止跌企穩」，當務之急是把兩國元首共識真正落到實處。中美關係要行穩致遠，最重要的是把中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則作為根本遵循。

據「玉淵譚天」報導，王毅深入闡釋了中國發展振興的歷史邏輯和必然趨勢，介紹了「中國式現代化」的鮮明特徵和「全過程人民民主」的豐富內涵，敦促美方不要拿「國強必霸」的模板來鏡像中國，不要用西方傳統大國走過的軌跡來誤判中國。「這是美國對華政策能否真正回歸客觀理性的關鍵所在。」

王毅還要求，美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。

據「玉淵譚天」的消息，王毅著重剖析了「台灣問題的實質」，強調維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心，是全體中華兒女命運所繫，是中國共產黨矢志不渝的歷史使命。在這個問題上，中國沒有任何妥協退讓的餘地。美方必須真正堅持中美三個聯合公報確定的一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，明確反對「台獨」。