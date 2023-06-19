我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

北京會見布林肯 王毅：要扭轉中美關係螺旋式下滑

記者陳政錄／即時報導
中共中共中央外辦主任王毅19日上午會見美國國務卿布林肯時表示，歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。（美聯社）
中共中共中央外辦主任王毅19日上午會見美國國務卿布林肯時表示，歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。（美聯社）

中共中央政治局委員、中共中央外辦主任王毅北京時間19日上午，在北京會見到訪的美國國務卿布林肯。王毅表示，歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。王毅提出，要扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，並要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，明確反對「台獨」。

布林肯18日到19日訪華，在昨晚與中國外長秦剛會談後，今天上午和王毅進行會見。

據中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導，王毅說，布林肯此次北京之行正值中美關係處在一個關鍵節點，需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇。歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。開歷史倒車沒有出路，推倒重來更不可取。

王毅說，我們要以對人民、對歷史、對世界負責的態度，扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，共同找到中美在新時期的正確相處之道。

王毅強調，中美關係陷入低谷，根源在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策。中美關係歷經波折，美方有必要深刻反思，和中方一道，共同管控分歧、避免戰略意外。

他並喊話，中美關係要「止跌企穩」，當務之急是把兩國元首共識真正落到實處。中美關係要行穩致遠，最重要的是把中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則作為根本遵循。

據「玉淵譚天」報導，王毅深入闡釋了中國發展振興的歷史邏輯和必然趨勢，介紹了「中國式現代化」的鮮明特徵和「全過程人民民主」的豐富內涵，敦促美方不要拿「國強必霸」的模板來鏡像中國，不要用西方傳統大國走過的軌跡來誤判中國。「這是美國對華政策能否真正回歸客觀理性的關鍵所在。」

王毅還要求，美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。

據「玉淵譚天」的消息，王毅著重剖析了「台灣問題的實質」，強調維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心，是全體中華兒女命運所繫，是中國共產黨矢志不渝的歷史使命。在這個問題上，中國沒有任何妥協退讓的餘地。美方必須真正堅持中美三個聯合公報確定的一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，明確反對「台獨」。

按中國發布的內容，布林肯介紹了美方看法，表示美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程，期待和中方加強溝通，負責任管控分歧，在雙方有共同利益的領域開展合作。同時，雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。

中共中共中央外辦主任王毅19日上午會見美國國務卿布林肯時表示，歷史總要向前發展，...
中共中共中央外辦主任王毅19日上午會見美國國務卿布林肯時表示，歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。（美聯社）

王毅 布林肯 北京

上一則

布林肯訪中行 中方：台灣問題是中美最突出的風險

延伸閱讀

布林肯訪中行 中方：台灣問題是中美最突出的風險

布林肯訪中行 中方：台灣問題是中美最突出的風險
布秦會談共識不多 秦剛同意訪美繼續對話

布秦會談共識不多 秦剛同意訪美繼續對話
美中亟需重建護欄 布林肯訪中成敗是關鍵

美中亟需重建護欄 布林肯訪中成敗是關鍵
布林肯抵北京訪問第2天 會見王毅

布林肯抵北京訪問第2天 會見王毅

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

2023-06-18 00:03
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂
黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史