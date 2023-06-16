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內幕…擊落氣球後 拜登想致電習 幕僚勸阻「像懇求會談」

編譯盧炯燊／綜合16日電
美媒報導，拜登總統認為自己與習近平有好交情，原本要直接致電給習，但被國安幕僚勸阻。圖為兩人在去年峇里島G20峰會上交談。（路透）
美媒報導，拜登總統認為自己與習近平有好交情，原本要直接致電給習，但被國安幕僚勸阻。圖為兩人在去年峇里島G20峰會上交談。（路透）

美國2月在擊落中國疑似偵察氣球後，總統拜登原希望與中國國家主席習近平通電話，但遭國安顧問勸阻。

國家廣播公司新聞網(NBC News)引述華府高層官員指出，拜登認為如果能夠與習近平直接對話，可以藉兩人的關係緩和因氣球事件觸發的另一輪美中緊張，但他的國安顧問認為，此時不是對話的合適時機，最好先由中低層級官員與北京接觸，並逐步提升層級級別。

有關官員表示，當時是美國擊落氣球的一個星期後，中國仍然非常憤怒，美國國會議員與民眾也同樣激憤，此時即使通電話也於事無補。這位官員說，「我們的目標不是讓拜習通電話，而是讓美中關係重回正軌」。

在美國擊落氣球兩星期後，拜登2月17日在南卡州公開表示，他不會為中國偵察氣球入侵美國領空遭美軍擊落一事道歉，但希望與習近平通話以釐清真相，然而之後便再沒有提通電話之事。

有官員指出，拜登在處理外交政策時，本能往往是利用個人外交，他是真的相信與習通電話就能解決氣球問題爭議；儘管最終他同意不通話，但仍堅信個人關係在外交政策中的作用。

在其後幾個月裡，拜登政府致力透過雙方官員的對話及會談來恢復關係，包括國務卿布林肯在慕尼黑安全會議上與中共中央外事辦主任王毅會面，基本取得突破；接下來的一段時間，白宮也努力確保雙方官員保持對話。

對於NBC有關報導，國家安全委員會發言人霍奇(Adam Hodge)發表聲明說，「拜登總統被勸服放棄與習主席通話，政府一直強調保持多種溝通渠道，以管理競爭及避免與中國發生衝突的重要性。」

有熟悉討論情況的前美國高級官員表示，勸阻拜登不要打電話給習近平的部分策略，是避免「讓拜登看起來是在懇求會談」。

這個來自內部的阻力也解釋了為何拜登表明希望與習近平通話之後，卻沒有實現的原因。

拜登 氣球 習近平

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