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季辛吉：若美中關係持續緊張 台海恐爆軍事衝突

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籲美中對話降溫 季辛吉：若持續緊張 台海恐爆軍事衝突

中央社／華盛頓15日電
美國前國務卿季辛吉。（美聯社）
美國前國務卿季辛吉。（美聯社）

彭博報導，上月滿百歲的前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）表示，他認為如果當前美中緊張關係持續，台海有可能發生軍事衝突，但他仍對透過對話來讓情勢降溫抱持希望，也一直在呼籲對話。

季辛吉接受彭博總編輯米可斯維特（John Micklethwait）訪問時，被問及中國犯台的可能性，他回答：「就當前的關係走向來說，我認為很可能發生一些軍事衝突。…但我也認為當前的關係走向必須改變。」

彭博指出，上述說法可能是季辛吉針對美中關係狀態最為悲觀的評論之一。美國已宣示若中國發動攻擊時會支持台灣。

季辛吉表示，華府與北京正處於「懸崖頂端」，雙方僵持不下，得各退一步。

季辛吉還說，他仍不能斷定美中緊張關係的結局，因為雙方還沒真正投入他建議的那種對話。但他可以確定，兩個超級強權發生戰爭不會有贏家，或是說，「唯有付出不成比例的代價才能贏」。

季辛吉表示：「一個國家的最大威脅是另一個國家，這是一種特殊狀況。也就是說，中國覺得最大的威脅是美國，反之亦然。」

季辛吉曾於1970年代出任國務卿和白宮國家安全顧問。

現任國務卿布林肯（Antony Blinken）預計18日至19日訪問北京，成為五年來到訪當地的最高層級美國官員。不過，國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）坦承，不預期此次訪問能轉化美中關係或帶來突破。

國務卿 北京 國務院

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