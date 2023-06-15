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蘇利文訪日 美日韓國安顧問會談 強調維護台海和平穩定

中央社華盛頓15日專電
白宮國家安全顧問蘇利文(中)抵達東京，左為美駐日大使伊曼紐。(路透)
白宮國家安全顧問蘇利文(中)抵達東京，左為美駐日大使伊曼紐。(路透)

在國務卿布林肯即將出訪北京前夕，白宮國家安全顧問蘇利文日本東京與日、韓國安顧問會談，指出三邊夥伴關係的強大，也強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。

國務院昨天宣布，布林肯（Antony Blinken）18日至19日將重啟年初因中國偵察氣球事件而延後的訪中行。這是他首度以國務卿身分訪問中國。在布林肯出訪前夕，蘇利文（Jake Sullivan）先行造訪東京，與日本、南韓國安官員會談。

白宮表示，蘇利文今天在東京與日本國家安全保障局局長秋葉剛男（Takeo Akiba）、南韓國家安保室室長趙太庸（Cho Tae-yong）舉行三方國家安全顧問會議。

蘇利文對日韓兩國為加強雙邊關係所採取的歷史性步驟表示讚揚，也指出美日韓三邊夥伴關係比以往任何時候都更強大、更具潛力。蘇利文也重申美國對防衛日本與南韓的堅定承諾。

蘇利文、秋葉剛男與趙太庸也討論北韓非法核計畫與飛彈計畫以及近來的挑釁，確定下一步加強協調步驟。三方也討論在東海、南海協作的機會，並強調維護台海和平穩定的重要性。

美日韓國安顧問也討論加強經濟安全合作方式，包括關鍵與新興科技、能源安全與反經濟脅迫。

除了與日、韓兩國國安顧問會談，蘇利文此行將參加美、日、菲律賓三方安全對話首次會議。白宮國安會表示，蘇利文此行主要目的在與日、韓、菲國安官員討論在一系列關鍵地區與全球性議題深化合作的方式。

蘇利文 日本 白宮

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