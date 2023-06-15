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川普被起訴 支持者訝異梅蘭妮亞未陪他上法院、不願發聲明

中央社／華盛頓14日綜合外電報導
美國前總統川普跟前第一夫人梅蘭妮亞。資料照片。（路透）
美國前總統川普跟前第一夫人梅蘭妮亞。資料照片。（路透）

前美國總統川普數週來2度被迫出庭應訊，聽取檢方對他提出的重罪指控，雖有忠實支持者聚集在法院外，卻不見他的妻子梅蘭妮亞‧川普（Melania Trump），令人關注。

川普因涉嫌在卸任後不當處理政府機密文件而被聯邦起訴，昨天在邁阿密聯邦法院出庭應訊。

法新社報導，川普前往法院的車隊由6輛運動休旅車（SUV）組成，載滿大批隨行人員，他的支持者也聚集起來，手持色彩鮮豔的旗幟和表達團結的標語牌。

然而卻不見梅蘭妮亞的蹤影，她拒絕陪川普上法院，甚至不願在遠端發表支持聲明，令觀察川普動向的人們大感震驚。

專門研究第一夫人的俄亥俄州立大學（Ohio University）歷史學教授耶里森（Katherine Jellison）說：「美國人習慣看見政治人物的妻子在發生醜聞及危機時與丈夫站在一起…因此，梅蘭妮亞沒有在她丈夫最近公開露面時現身，自然格外引人注目。」

今年4月，川普在紐約曼哈頓法院出庭應訊時，梅蘭妮亞也沒有出現。在這起案子中，川普因涉嫌於2016年總統大選競選期間支付封口費給成人片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）交換她保密兩人2006年的婚外情而被起訴。

離開法院後，川普回到佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所發表演說，儘管梅蘭妮亞住在此處，且她的父親也坐在前排，梅蘭妮亞仍然缺席。

川普當時曾向家人致意，但隻字未提結婚18年的梅蘭妮亞。曾是梅蘭妮亞密友的前「時尚雜誌」（Vogue）主管溫斯敦－沃可夫（Stephanie Winston Wolkoff）2020年猜測這對夫妻的婚姻其實是場「交易」，近期發展讓這種說法甚囂塵上。

梅蘭妮亞的辦公室沒有回應法新社的置評請求。溫斯敦－沃可夫告訴美國名流八卦媒體「第6版」（Page Six），沉默是梅蘭妮亞維護尊嚴的方式。

溫斯敦－沃可夫說：「梅蘭妮亞活在否認的象牙塔裡…她刻意沉默，這是她選擇的武器，也是她的防護鎧甲。」

梅蘭妮亞 川普 俄亥俄州

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