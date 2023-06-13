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葉倫說美中經濟脫鉤是災難 強調「友岸外包」功能

編譯劉忠勇／綜合外電
葉倫在國會談到美中經濟關係時說：「去風險，可以，脫鉤，那是萬萬不可。」(美聯社)
葉倫在國會談到美中經濟關係時說：「去風險，可以，脫鉤，那是萬萬不可。」(美聯社)

美國財政部葉倫周二表示，美中應保持經濟關係，脫鉤將帶來災難，但她也強調「友岸外包」供應鏈的作用。

葉倫周二在眾議院金融服務委員會聽證會上表示，美國政府已對中國大陸採取層層反制措施，包括出口管制、實體清單，甚至在某些情況下限制對外投資。但她認為，脫鉤的想法是「一大錯誤」，並強調，因進口便宜商品、良性競爭、因當前和中國關係加速創新，美國因此受益良多。她說：「這是非常寶貴的互動，嘗試自中國脫鉤將是災難。去風險，可以，脫鉤，那是萬萬不可。」

葉倫周二在美印貿易協會的美印度商人致詞時，則強調「友岸外包」供應鏈的作用。她說：「歷經近幾年的衝擊之後，美國正在推動所謂的友岸外包的政策，以加深和我們對可靠貿易夥伴的整合」，她說，供應鏈的韌性無疑是近期美印合作的一個主要目標。

「我們的目標，是擴大與我們可以依賴廣大國家的貿易關係，以便在關鍵供應鏈中創造更多餘渥。」

另外，葉倫在眾院答覆美元在全球準備貨幣地位的問題時說：「我們應該可以預料到美元占全球準備貨幣比重會逐漸減少，但目前沒有其他貨幣可以完全取代美元。」

她說：「但美元在世界金融體系所扮演的角色，有非常好的理由，其他國家無法複製，包括中國。」「我們擁有深厚流通開放的金融市場、強有力的法治且無資本管制，這是任何國家無法複製的。任何國家要想找到繞過美元的方法都不容易。」

葉倫也說，財政部正竭盡所能在擴大發行國庫券以充實國庫資金之時，避免干擾固定收益市場的平穩運作。

她說：「我們有義務將財政部帳戶餘額提升至安全、適當的水準，但我們已廣泛諮詢市場參與者來了解最佳方式，將聯邦政府的成本降到最低並盡可能避免市場受到干擾。」

美國政府在暫時解除債務上限後，透過發售國庫券來重現資金。財政部周二表示，將連續二周擴大標售最短期限國庫券的規模。

葉倫 供應鏈 財政部

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