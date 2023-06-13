川普遭聯邦起訴 前國安顧問波頓籲退出2024大選

波頓(右)呼籲川普(左)退出2024總統大選。(Getty Images)

美國前總統川普 （Donald Trump）涉非法持有國安文件遭聯邦起訴37項犯行，曾在他任內擔任國安顧問的波頓 （John Bolton）今天表示，任何正常人應該都會退選，避免讓共和黨 陷入候選人遭定罪的窘境。

川普因涉嫌非法持有國安文件、妨礙司法等罪遭聯邦起訴37項犯行，成為美國首位被聯邦起訴的前總統。他今天在邁阿密聯邦法院首度出庭應訊，對所有犯行概不認罪。

曾在川普任內擔任國安顧問的波頓今天接受天狼星XM廣播（SiriusXM）節目訪問時，公開呼籲川普應退出明年11月總統大選。

波頓直言，任何跟川普面臨同等（遭定罪）風險的正常人，都會很合理地認為自己需要全心全力為自己辯護，洗刷自己名聲，也避免黨內初選複雜化，讓共和黨冒險提名一位之後可能遭定罪的候選人。

波頓說：「這是正常人會做的事，但川普不是。他準備好危及整個共和黨，坦白說讓整個國家陷入非常困難情況，只為了他自己個人發展。」

川普任內的國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今天談到川普遭起訴一事時也表示，「許多跡象顯示」川普面臨的指控有所本。

龐培歐指出，若指控是真的，而目前許多跡象顯示是真的，川普持有不該持有的機密文件，且即便曾有機會歸還，他仍因為某些原因選擇不這麼做。他說，每個人都會犯錯，但他們應在錯誤被點出時就歸還文件。

龐培歐批評，川普的行為違背保護美國士兵的作法，若指控是真的，部分文件事關重大，非常重要，這麼做（非法持有）是錯的。

不過，針對他是否可能退出明年大選，川普11日接受廣播節目訪問時強調，沒有退選的可能。

儘管深陷官司，川普在共和黨選民間的人氣依舊居高不下。

根據路透/易普索（Reuters/Ipsos）在川普遭起訴後進行的一份最新民調，高達8成共和黨支持者認為指控是出於政治動機，且仍有43%共和黨人支持川普，高於佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）的22%。