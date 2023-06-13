美日法加海軍聯演 美國罕見出動2大航母打擊群

美日法加在菲律賓海進行聯合演習。(取自第七艦隊臉書)

根據美國第七艦隊發出的新聞稿，來自日本 、法國和加拿大 海軍的艦艇，與兩個美國航母打擊群會合，自9日起在菲律賓海進行聯合演習。

美國第七艦隊（U.S. Navy's 7th Fleet）在新聞稿中表示，美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz, CVN 68）和雷根號（USS Ronald Reagan, CVN 76），與日本海上自衛隊的直升機護衛艦出雲號（JS Izumo, DDH 183），以及來自加拿大和法國的水面部隊共同進行活動。

這項海上綜合演習，匯集了4國海軍逾1萬2000多名水兵，支援美國印太司令部的「2023年大規模全球演習」（LSGE 23），展現美軍、盟友與合作夥伴的協同作戰能力，藉以支持自由開放的印太區域。

尼米茲號上的第11航空母艦打擊群（CSG 11）指揮官庫杜爾（Jennifer Couture）說：「美國海軍綜合航母打擊能力足堪信賴，這是對威脅國際秩序的人最大的嚇阻力量。我們與盟友和夥伴一起，正展示我們無縫整合所有領域的能力，我們隨時準備應付任何突發事件，致力於維護印太區域航行和飛越自由。」

日本自衛隊第1護衛隊群司令西山高廣（Takahiro Nishiyama）說：「2023年印太部署（Indo-Pacific Deployment 2023）第1水上部隊的出雲號和五月雨號（JS Samidare）於6月1日離開母港，展開為期3個半月的操演。」

這支聯合部隊進行飛行作戰、防空演習場景，以及對海上目標的模擬打擊。合作夥伴中的其他船隻，包括美國海軍巡洋艦安提坦號（USS Antietam, CG54）、法國護衛艦洛林號（FS Lorraine, D657）和加拿大皇家 海軍巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal, FFH336）。

這些演訓提供指揮官們跨海域能力的訓練機會，因為參演部隊著重於防空、反水面和反潛戰術與程序。此外，與長久夥伴的海上合作，有助於加強現存關係，提高集體作戰準備能力，強化海上優勢與火力投射。

自2020年6月以來，來自第11航空母艦打擊群的尼米茲號，首次與來自第5航空母艦打擊群的雷根號合作。

第5航空母艦打擊群，同時也是第70特遣隊的指揮官唐諾利（Michael Donnelly）表示：「第5與第11航空母艦打擊群的聯合行動，與我們的加拿大、法國和日本盟友共同演練，展示了我們協同作戰與整合能力，以及對自由開放印太區域的共同承諾。」