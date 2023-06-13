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美制裁43實體 鎖定中國飛官訓練和極音速武器發展

中央社華盛頓12日綜合外電報導
圖為東部戰區解放軍機進行空中加油演習。(Getty Images)
圖為東部戰區解放軍機進行空中加油演習。(Getty Images)

拜登政府12日公告，14日起將43家公司納入出口管制「實體清單」，除包括31家中國公司，還有協助訓練中國空軍飛行員的香港先豐服務集團與南非測試飛行學院。

路透報導，被商務部列入清單的公司因從事活動被認定違反美國利益，因此取得美國出口受到限制。

其中總部在香港的先豐服務集團（Frontier Services Group）是由美國民間維安業高層、黑水保全公司（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince）創立，並曾經負責營運。先豐因從事訓練中國飛官和其他活動，被視為威脅到美國國家安全。

南非測試飛行學院（Test Flying Academy of South Africa）則已因招募英國退役飛官訓練中國空軍飛行員，而遭到英國當局調查。

新列入清單的實體，包括先豐服務在中國、肯亞、寮國和阿拉伯聯合大公國的分部；南非測試飛行學院在南非、中國、阿拉伯聯合大公國和英國的分部；以及中國航空工業集團在中國和南非的實體。

商務部在新聞稿中說，新清單上的實體除了招募西方飛行員訓練解放軍飛官操作西方飛機，還取得源自美國的出口品來支持中國軍隊現代化，包括發展極音速武器與極音速飛行模型。

上海超算科技有限公司則因提供支持極音速研究的雲端超級電腦運算能力，也被納入清單。

南非 商務部 香港

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