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批起訴書毫無根據 川普：即使被定罪也不退選

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批起訴書毫無根據 川普：即使被定罪也不退選

編譯潘勛／綜合10日電
川普10日在北卡、喬州演講。（Getty Images）
川普10日在北卡、喬州演講。（Getty Images）

前總統川普司法部起訴，他10日在挨告後的首次公開露面中向支持者表示，「他們是衝著你們來，我只是擋在路上」，起訴書「荒謬、毫無根據」，並矢言向貪腐建制派發動抗爭；川普還表示，「我永遠不會被拘捕」；美聯社指出，川普是想扭轉險峻的法律災厄，化為自己的政治加分。

川普在喬治亞、北卡羅來納兩州的共和黨代表大會上演講，把自己被司法部起訴，形容成企圖破壞他重返白宮的勝算。

誓言擊潰偏見的執法機器

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普在喬治亞州共和黨黨代表大會中心，面對2000多名支持者，再度宣稱自己是清白的，誓言擊潰他形容為帶偏見的聯邦執法機器。

川普說，「2024年11月5日，我們將起而面對貪腐的政治建制派，我們將把完全貪腐的總統拜登從白宮趕出去，而且，我們將完成已起頭的工作，史上最成功的總統任期」，接下來再說，「我絕不會屈服，不會被嚇倒」。

他說，政敵一再發動政治獵巫，試圖阻撓「我們的運動、矮化美國人民的意志」，接下來又說，「說到底，他們不是衝著我來，是衝著你們，我只是擋在路上」。

川普揚言，拜登政府把司法部武器化，「荒謬、毫無根據」地起訴他，必將名列「我國史上最駭人的濫權」、「這次惡意起訴是扭曲司法」。

英國廣播公司(BBC)報導，川普在喬治亞演說逾一個小時，他指稱政敵們「在欺騙、在扭曲、已腐化，這些罪犯不容得逞，必須擊敗他們」。他另開玩笑說，自己每飛掠民主黨主政的「藍州」，就收到傳票。

川普演說時還砲轟拜登以及2016年民主黨總統候選人喜來莉‧柯林頓(Hillary Clinton)，說他倆不當處理機密文件，堅稱自己遭遇與兩人不同，受不公平對待，只因為自己是共和黨。

所到之處支持者歡呼喝彩

美聯社指出，但川普忽略一個重大差異，他是唯一一個因蓄意不歸還文件、阻撓檢調辦事的人。雖然他新遭起訴，但在喬治亞、北卡州，與會者都向他歡呼喝彩。

川普矢言，即便自己在本案被定罪，他也不會退選；在喬治亞演說完畢，他在自己私人飛機上接受Politico專訪表示，「我絕不會離開」，另進一步預測自己不會被定罪，此外迴避他若再當選總統會不會特赦自己的問題，「我想我不用那麼做，我沒做錯什麼」。

川普 拜登 司法部

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