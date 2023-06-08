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中國傳將在古巴建監聽站 美懷疑、古巴駁斥

編譯季晶晶／綜合8日電
中國國務院總理李強（右）4月24日造訪古巴時，會晤古巴共產黨中央書記處常務書記Roberto Morales Ojeda的檔案照。（歐新社）
中國國務院總理李強（右）4月24日造訪古巴時，會晤古巴共產黨中央書記處常務書記Roberto Morales Ojeda的檔案照。（歐新社）

華爾街日報周四援引熟悉機密情報的美國官員消息報導，中國已與古巴達成秘密協議，在距離佛羅里達州約100英里的小島上建置電子竊聽設施。但路透報導，美國和古巴都對此表示懷疑。

根據華爾街日報，此類設施將使北京能從美國東南方收集電子通訊，美軍在那裡有多座軍事基地，會監測船舶航行。

美國中央司令部總部設在佛州的坦帕。美國最大軍事基地自由堡位於北卡羅萊納州。

華爾街日報引述官員說，中國和古巴兩個共黨國家已經達成原則性協議，中國將向古巴支付「幾十億美元」以允許建立竊聽站。

白宮國家安全委員會發言人柯比告訴路透：「我們看到了這篇報導。它並不準確。」但他沒有具體說明哪裡不正確，只表示美國「確實擔憂」中國與古巴的關係，正密切關注。    

五角大樓發言人萊德（Patrick Ryder）說：「根據我們掌握的信息，我可以告訴你，報導不準確，我們不知道中國和古巴正開發一個新型間諜站。」

在哈瓦那，古巴外交部副部長德科西奧（Carlos Fernandez de Cossio）駁斥報導說：「完全是謊言，毫無根據。」他聲稱這是美方捏造，意在為華府封鎖古巴經濟數十年進行辯護。他說，古巴拒絕在拉丁美洲和加勒比地區的所有外國軍事存在。 

根據報導，中國和古巴這兩個美國對手國家之間的協議，引起拜登政府警覺，因其構成靠近美國海岸的新威脅。 

古巴資深外交官、前駐美大使卡巴拉斯（Jose Cabanas）在推特貼文寫道，華盛頓「試圖再次妖魔化古巴」。他沒有詳細說明。

中國駐華盛頓大使館的一位發言人說：「我們不知道這一情況，因此現在不能發表評論。」

古巴 華爾街 拜登

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