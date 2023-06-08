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英美發布「大西洋宣言」 全面提升科技經濟夥伴關係

中央社／倫敦8日專電
英國首相蘇納克（左）8日與美國總統拜登（右）在白宮會談後，雙方發布「大西洋宣言」。（美聯社）
英國首相蘇納克（左）8日與美國總統拜登（右）在白宮會談後，雙方發布「大西洋宣言」。（美聯社）

英國首相蘇納克今天與美國總統拜登在白宮會談後，雙方發布「大西洋宣言」，宣告全面提升科技和經濟夥伴關係，強化在新興科技、供應鏈、關鍵礦物等領域的合作，以應對「工業革命以來全球經濟變革」。

英國首相府指出，「大西洋宣言」（Atlantic Declaration）既是行動計畫，更標誌前所未見的雙邊夥伴關係，包括對經濟關係採取不同以往的簽訂貿易協定等常見策略，以確保英美雙方能迅速、靈活共同應對經貿和科技領域持續演變的新挑戰。

首相府指出，以宣言為基礎，英美雙方將即刻採取一連串行動，包括就簽署「關鍵礦物協議」（Critical Minerals Agreement）展開協商。

美國與日本已於3月簽訂類似協議。首相府表示，協議將讓涵蓋電動車的英國「潔淨」交通產業供應鏈受惠於美國的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act, IRA），一如日本：使用經英國企業加工、回收或開採的關鍵礦物的車輛都有權獲稅額減免。在電動車電池原料，英國對美國已是淨出口國，協議可望進一步擴大英國在美國的市場份額。

蘇納克（Rishi Sunak）今天在白宮與拜登（Joe Biden）舉行會後聯合記者會時提到，中國、俄羅斯等國家有意操弄、利用開放社會，並竊取智慧財產權、將科技用於威權目的、將能源等關鍵資源據為己有。英美在國家安全領域有深厚合作關係，這樣的關係應進一步擴展至經濟安全事務。

他說，當英美團結一致，世界就更安全、美好、繁榮；英美同盟對世界「不可或缺」。

英國尋求在人工智慧（AI）安全管控扮演全球領導角色，今秋更將率先召集全球AI安全峰會。首相府今天強調，這項英國倡議獲美方支持，英美將攜手在國際間強化AI安全。兩國的AI整體實力在全球排名前三。

根據「大西洋宣言」和首相府的說明，英美將合作減少關鍵科技供應鏈的脆弱點，並在民用核能領域開啟新的夥伴關係，以利在發展潔淨能源的同時，將俄羅斯排除於全球民用核能市場之外。

此外，拜登擬請求美國國會指定英國為「國防生產法」（Defense Production Act）定義的「國內供應源」。這意味英國企業可比照美國企業享有的條件，受惠於美國政府投資

其他英美雙方按宣言將採取的較重要措施包括建立英美數據交換橋（Data Bridge）；加強合作阻絕敵人發展或取得可用於危害英美的敏感科技，包括管制英美相關出口和對外投資；透過強化研發合作，在AI、5G和6G資通訊、量子科技、半導體、生物工程學等關鍵新興科技領域鞏固英美領先地位。在半導體方面，重點項目包括先進材料和化合物半導體。

英美並將建立「戰略科技投資委員會」（U.S.-UK Strategic Technologies Investor Council），以在符合國家安全要求的前提下，擴大私人資金參與投資新興科技，包括英美雙方相互投資。

英美高階官員將每兩年開會一次，確保落實宣言精神與相關計畫。

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