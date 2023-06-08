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參議員提案 禁聯邦航空管理局採購或使用中製無人機

編譯季晶晶／綜合8日電
參議員提議禁止聯邦航空管理局（FAA）採購或使用中國製無人機。(路透)
參議員提議禁止聯邦航空管理局（FAA）採購或使用中國製無人機。(路透)

兩位聯邦參議員周四表示，他們已提議禁止聯邦航空管理局（FAA）採購或使用中國製造的無人機。

共和黨籍參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)和情報委員會主席、民主黨籍參議員華納(Mark Warner)聯手提出的這項議案，還將禁止FAA向來自中國等地的外國無人機公司提供聯邦資金。根據布萊克伯恩，FAA使用十多架中製無人機。禁令也將適用於俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉和古巴製無人機。

布萊克伯恩說：「納稅人的錢不該資助那些對美國有敵意地區所生產的無人機。這項議案有助遏制進口對手生產的無人機，使我們的國家更安全，並鼓勵國內製造。」

該議案還將要求FAA，在一年內以美國或盟國製造的無人機取代中製無人機。

FAA沒有立即發表評論。

上周，共和黨參議員盧比歐(Marco Rubio)以安全問題為由，要求國會警察局停止使用中國無人機製造商道通智能在美子公司Autel Robotics生產的無人機。他說，在美銷售的無人機有逾50%由中國大疆公司製造，是公共安全機構使用最多的無人機。

美國政府已採取其他措施限制購買中製無人機。

參議員 共和黨 古巴

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