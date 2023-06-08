中國擬在古巴設竊聽基地？白宮稱報導有誤

白宮國安會戰略溝通協調官柯比。（美聯社）

「華爾街 日報」引述熟知相關機密情報的美國官員報導，中國打算在距離美國佛州 約160公里的古巴 島上設立一處竊聽基地，但白宮、五角大廈今天均否認這項消息。

根據華爾街日報，中國與古巴已達成秘密協議，將在古巴設立一個電子竊聽設施，這類設施能讓北京收集美國東南部的電子通信，並監視美國船舶交通，且中國同意支付「幾十億美元」給古巴。

路透社稍早報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在聲明中表示：「我無法針對這份個別報導發言，但我們都很明白，也說過很多次，中華人民共和國致力在全球投資可能含有軍事目的的基礎建設，包括在西半球。」

「我們密切關注，採取行動反制，並且有信心能夠做到我們對國內、區域和全球的安全承諾。」

不過據中央社引述法新社報導，柯比對微軟國家廣播公司（MSNBC）說：「我讀過那篇媒體報導了，報導不正確。」

「我能跟你們講的是，打從這個政府的第一天開始，我們就一直關切中國在全球的影響力活動，尤其是在這個半球和這個區域。」

「我們非常密切關注此事。」

國防部發言人賴德（Pat Ryder）也說華爾街日報的報導不正確，「我們持續監控那兩個國家之間的關係」，「未察覺中國與古巴在發展任何形式的情蒐站」。

但民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）和共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）在聲明中表示，華爾街日報的報導令他們「極其不安」。

他們表示：「中國持續且明目張膽地攻擊我國安全，美國必須回應。」

「我們必須清楚表明，無法接受中國在距離佛州和美國100英里內建立情報設施。」

華納與盧比歐分別是參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）的主席與副主席，經常聽取重要安全事務的簡報。