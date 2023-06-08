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美光禁令發酵 美中大使互批非法制裁

記者黃國樑、謝守真／即時報導
中國官方日前宣布封殺美光的產品，引發市場高度關注。（路透）
中國官方日前宣布封殺美光的產品，引發市場高度關注。（路透）

美中關係角力持續。美國駐中國大使伯恩斯7日表示，中國針對內存晶片製造商美光科技等美國公司的行為，是出於「政治動機」，並不公平，美方將予以反擊。中國駐美國大使謝鋒則在另一場會議上表示，華府的制裁和出口管制，是以去風險之名行脫鉤之實。他還表示，中美當務之急是切實管控好台灣問題這個最大風險點。

路透報導，伯恩斯於華盛頓透過美國全球領導聯盟論壇上批評，北京近來將「競爭」目標對準五家美國公司，包括美光、德勤，以及顧問公司貝恩、凱盛融英及美思明智集團，「這看起來本質上是政治性的。從中國的角度來看，這看起來像是『報復』，這是錯誤的。顯然我們會抵制這一點，我們會反擊。」

伯恩斯稱，美國正在限制美國公司向中國出售先進半導體等技術，以免讓解放軍占上風。伯恩斯認為，「在我們美中兩國競爭的同時，重要的是雙方都要管理好競爭，讓它有限制和障礙，而它始終會是一場和平的競爭」。

中國駐美國大使謝鋒7日應邀出席美中貿易全國委員會為其履新舉行的歡迎活動並發表主旨演講時強調，如果用「去風險」為「脫鉤」打掩護，就會給兩國關係埋下更多釘子。他說，每個國家都重視國家安全，但不能當成推行保護主義、遏制打壓對手的藉口。如果把國家安全當作錘子，那看什麼都像釘子。

謝鋒表示，一國的產業鏈穩定不能建立在全球產業鏈不穩定之上。美將1300多家中國實體列入各類管制和制裁清單，加徵關稅、出口管制、投資審查等措施紛紛出台，貿易戰還沒完，又打產業戰、科技戰，真的能讓美國更安全嗎？真的符合美國利益嗎？

謝鋒強調，中美要探索新時期正確相處之道，「當務之急是切實管控好台灣問題這個最大風險點。」沒有人比中方更希望和平解決台灣問題，更不願意看到台海生戰生亂，搞兵棋推演的不是中方，改變現狀的也不是中方，製造危機的更不是中方。他批評，台灣當局「倚美謀獨」和美一些人鼓譟「以台制華」才是對台海和平穩定的最大威脅。

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