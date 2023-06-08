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傳中國將在古巴設秘密監聽基地 威脅美國後院

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傳中國將在古巴設秘密監聽基地 威脅美國後院

中央社華盛頓8日綜合外電報導
圖為位於古巴首都哈瓦那的美國大使館。(路透)
圖為位於古巴首都哈瓦那的美國大使館。(路透)

華爾街日報」今天引述熟知相關機密情報的美國官員報導，中國與古巴已達成秘密協議，將在距離佛州約160公里的古巴島上，設立一個電子竊聽設施。

根據華爾街日報，這類情蒐設施能讓北京收集美國東南部的電子通信，並監視美國船舶交通。

美國東南部有許多美軍基地，美軍中央司令部（US Central Command）總部設於佛州坦帕（Tampa），舊名布拉格堡（Fort Bragg）的美國最大軍事基地自由堡（Fort Liberty）則位於北卡羅來納州。

華爾街日報報導，這些美國官員說，中國與古巴兩國原則上已達成協議，中國同意支付「幾十億美元」給古巴，來讓古巴允許中國建立竊聽站。

報導並稱，這項協議對美國後院構成新威脅，在拜登（Joe Biden）總統政府內部引發不安。但這些官員拒絕進一步提供關於竊聽站可能位置，或是工程是否已經開始等細節。

針對上述消息，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在聲明中表示：「我無法針對這份個別報導發言，但我們都很明白，也說過很多次，中華人民共和國致力在全球投資可能含有軍事目的的基礎建設，包括在西半球。」

路透報導，柯比表示：「我們密切關注，採取行動反制，並且有信心能夠做到我們對國內、區域和全球的安全承諾。」

法新社引述的匿名美國國防部官員跟柯比的回應類似。

中國駐華府大使館則表示對本案不知情，無法評論。

古巴政府未立即回應置評要求。曾任駐美大使的古巴資深外交官卡巴拉斯（Jose Cabanas）推文稱華府「又試圖妖魔化古巴」，但未進一步說明。

古巴 華爾街 柯比

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