加拿大野火無緩和跡象 歐盟、美國各派數百消防員協助

CANADA-FIRE This handout image provided by the BC Wildfire Service on June 7, 2023, shows smoke from the West Kiskatinaw River and Peavine Creek wildfires in the Dawson Creek Zone, British Colombia, Canada. As of Wednesday, June 7, about 3.8 million hectares had been scorched and more than 20,000 people remained displaced across Canada, but that figure was expected to rise as thousands more in Quebec were ordered to leave their homes by the end of the day. (Photo by BC Wildfire Service / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / BC Wildfire Service / Handout" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

加拿大 森林野火延燒沒有緩和跡象，甚至導致美國城市霾害惡化，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，歐盟 將派出近300名消防人員協助加拿大對抗野火。

法新社報導，加拿大森林野火燃燒產生的黑煙南移飄到紐約市上空，促使美國東岸城市發布空氣汙染警報，數萬名加拿大人也被迫撤離家園。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特發文表示：「加拿大已向歐盟民防機制（Civil Protection Mechanism）尋求援助，我們正快速應對。」

范德賴恩說：「法國、葡萄牙和西班牙正在派遣280多名消防人員（前往加拿大），後續還會派更多人前往。」

加拿大野火肆虐已造成2萬多人撤離家園，約380萬公頃土地被燒毀。加拿大總理杜魯多 （Justin Trudeau）形容這是該國有史以來最嚴重的野火季。

美國環境保護署（EPA）表示，加國森林野火產生的濃煙飄到美國東北部，西至芝加哥，南到亞特蘭大，超過1億人處在空氣汙染警報範圍內。

路透報導，加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）表示，約380萬公頃的土地已經燒毀，大約是10年平均值的15倍。

森林野火在加拿大雖常見，但東岸和西岸同時爆發則非尋常，導致消防人員疲於奔命，政府被迫出動軍隊協助。

美國已經派遣數以百計消防人員前往加拿大協助打火，還有更多人正在趕去的途中。

杜魯多將這波野火歸咎於氣候變遷。他在推特發文說：「這波野火影響了日常作息、生活和生計，以及我們的空氣品質。」部分最嚴重火勢發生在東部的魁北克省，該省已經有超過1萬1000人被迫撤離家園。

今年的野火季上月提早在亞伯達省（Alberta）報到，接著輪到諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）對抗該省有史以來最大的野火。

濱太平洋的卑詩省（British Columbia）面臨該省有史以來規模第二大的野火，今天氣溫預料高達攝氏33度，明天氣象預報則會有雷暴和豪雨。

卑詩省負責野火事務的執行總監史懷哲（Rob Schweitzer）說：「在天乾物燥的森林裡，雷擊可能引發更多野火，結果要看伴隨風暴而來的雨量有多少。」

「本省一天若發生150到200次雷擊，不可能有足夠資源來滅掉所有火勢。」

在加拿大石油和天然氣產業中心的亞伯達省，野火火勢已經緩和，但還有3000多人受到撤離令影響，該省南部也發布高溫警報。

根據濃煙預測網站加拿大藍天（BlueSky Canada），加國今天大多數地區上空黑煙密布。渥太華、多倫多、克里夫蘭和匹茲堡等地的情況將更加惡化，美國東部沿岸城市包括紐約在內同樣有濃厚黑煙盤踞上空。