克利斯蒂宣布參選總統 川普盟友變對手喊話「鬥川救黨」

曾為前總統川普心腹的前新澤西州長克利斯蒂6日在新罕布夏州的里民大會上，宣布將與川普對壘，爭取明年共和黨總統提名。(Getty Images)

前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)6日在新罕布夏州宣布參加共和黨 2024年總統初選，向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)遞交參選文件；紐約時報 分析，就連最忠實的盟友都覺得克利斯蒂角逐總統大位勝算極低，然而對克利斯蒂來說，只要在選舉過程中把前總統川普 鬥垮，讓共和黨脫離川普掌控，就是勝利。

不過克莉斯蒂要達成他的目標，面臨的第一個挑戰是必須取得初選辯論的參加資格。共和黨全國委員會(RNC)規定的初選辯論參加門檻，是要在20州獲得共計4萬民眾捐款贊助。截至目前，川普、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)均已跨越這道門檻。

紐時分析，60歲的克利斯蒂凸顯勇於赤手空拳上場作戰的個人特色，競選主軸定調為在眾多有意問鼎白宮的共和黨同志中，最有實力與昔日盟友川普正面對決。

克利斯蒂今年3月曾說，與贏得2024年總統大選同樣重要的，是從川普手中把共和黨救出。他說：「大家必須思考誰有能力辦得到，還要有膽識去做，因為結局不管怎樣，都將是殘酷的。」他也表示，對川普來說，「結局肯定不會是冷靜且沉默的」。

克利斯蒂角逐2016年共和黨總統初選失敗後改為幫川普背書，川普原本被外界認為是名人湊熱鬧的選舉，因此獲得具備正當性的重要加持。川普執政四年期間，克利斯蒂全力相挺，2020年秋季協助川普準備大選辯論時還感染新冠病毒，差點喪命。川普敗選後聲稱勝選結果遭到偷竊，2021年1月6日發生國會暴動事件，克利斯蒂才與川普分道揚鑣。

曾經為川普崛起提供助力的克利斯蒂，現在蓄勢待發要讓川普落敗。

克利斯蒂2009年當選新州州長，政治生涯正值高峰期之際，卻決定不參加2012年總統大選。紐約時報分析，相隔十多年後，這次克利斯蒂選舉行程將有救贖之旅(redemption tour)的意涵。