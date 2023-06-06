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爭鬥2年「停戰」 美PGA與沙LIV合併 PGA選手：感到背叛

記者胡玉立／即時報導
LIV與PGA合併後，沙烏地阿拉伯官方基金「公共投資基金」總監亞西爾-魯馬揚(左)將加入PGA董事會，成為新集團主席，PGA主席摩納翰(右)將擔任集團執行長。（美聯社）
LIV與PGA合併後，沙烏地阿拉伯官方基金「公共投資基金」總監亞西爾-魯馬揚(左)將加入PGA董事會，成為新集團主席，PGA主席摩納翰(右)將擔任集團執行長。（美聯社）

美國男子職業高爾夫巡迴賽(PGA Tour)6日出人意料地宣布，PGA Tour與PGA歐洲巡迴賽(PGA European Tour)決定與競爭對手、由沙烏地阿拉伯官方支持的LIV職業高爾夫巡迴賽合併，以創建全球統一的職業高爾夫比賽商業運作；此舉結束了雙方過去兩年來誰主導美國職業高球賽的的昂貴爭鬥；依據交易，雙方也將立即撤銷所有法律訴訟。

LIV與PGA合併後，沙烏地阿拉伯的國際體壇話語權和影響力大增，沙國官方基金「公共投資基金」(Public Investment Fund，PIF)總監亞西爾-魯馬揚(Yasir Al-Rumayyan)將加入PGA董事會，PGA將繼續運作其賽事；亞西爾-魯馬揚將成為合併後的新集團主席，PGA主席摩納翰(Jay Monahan)將擔任集團執行長，PGA將擁有新集團多數股權。

PGA與LIV合併，讓關注雙方訴訟和沙國侵入美國政治、體育與文化的人士大感意外；PGA大多數球員則對此令人震驚的轉變，感到困惑。

LIV職業高爾夫巡迴賽(LIV Golf)2021年創立、去年6月正式開打，主要經費來自沙烏地阿拉伯官方，成立以來持續以八、九位數字的超高額獎金挖角PGA選手，讓頂級球員、球迷與贊助商陷入分歧；包括老虎伍茲等人都曾被挖，但拒絕跳槽。

而PGA也想盡辦法把和LIV簽約的選手拒於門外，不讓他們參加PGA的比賽；這個作法也讓非PGA舉辦的比賽更有看頭，因為可以看到在PGA比賽看不到的球員展現球技。

「這是重大發展，顯然顛覆了以前更受傳統約束的高爾夫世界，」萊斯大學貝克研究所中東研究員伍瑞克森(Kristian Ulrichsen)並指出，在沙國王儲領導下，沙國正重點尋求像LIV這樣的投資，撼動各行業領域。

面對PGA與LIV合併，兩屆大滿貫冠軍、華裔日裔混血高爾夫球選手森川柯林(Collin Morikawa 酸味十足地在推特發文：「我喜歡在Twitter上了解晨間新聞。」主要參加PGA賽事的職業高球選手韋斯利布萊恩(Wesley Bryan)推文道：「我感到被背叛，我將有很長時間無法信任PGA公司結構下的任何人。」

美聯社報導，七周前，摩納翰與亞西爾-魯馬揚首度會面，交易持續醞釀。「我理解批評，」摩納翰說：「但你得根據當時掌握的信息做出符合最佳利益的決定。」

沙烏地阿拉伯 高球 投資

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