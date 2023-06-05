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中美防長「香會」上為何只握手不會談？中媒這樣解釋

前FBI局長：川普恐戴「電子腳鐐」接受黨提名選總統

編譯潘勛／綜合5日電
遭前總統川普在任內開除的前聯邦調查局長柯米(右)接受MSNBC主持人莎奇訪問，說川普2024年可能要戴著電子腳鐐接受共和黨總統候選人提名。(截圖自MSNBC)
遭前總統川普在任內開除的前聯邦調查局長柯米(右)接受MSNBC主持人莎奇訪問，說川普2024年可能要戴著電子腳鐐接受共和黨總統候選人提名。(截圖自MSNBC)

前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)表示，前總統川普面臨很多法律訴訟，要是他在共和黨2024年黨內總統候選人提名勝出，接受提名時「只怕要戴著電子腳鐐」。

國會山莊報(The Hill)報導，柯米上MSNBC財經頻道「與莎奇談內幕」(Inside with Jen Psaki)表示，他不想但只怕可預見川普接受共和黨提名。

柯米表示，川普把國家拖進瘋狂世界，但他在共和黨代表大會接受提名時，只怕要戴著電子腳鐐。

柯米還表示，這種劇情寫在劇本，只怕會被退稿，但大家可望發現，當選總統的人，可能正在坐牢。

川普正面臨一串官司，包括紐約州已用刑事罪名起訴他；司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)正在偵辦川普兩起案件；喬治亞州一名檢察官正在調查川普2020年煞費苦心想推翻總統選舉結果，而且川普5月被判性侵及誹謗專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)，要負法律責任。

川普正在競選再入主白宮，他表示自己不會因任何官司退出2024年選舉。即使他面臨罪名指控，還有其他官司正在進行，他依然能合法競選。

川普2017年5月開除柯米的聯調局局長職務，理由是他指揮調查屬於民主黨2016年總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的郵件伺服器；當時川普還是總統，而且伺服器一案讓川普政治上受益。

特別檢察官杜然(John Durham)日前公布歷時四年的調查報告指出，聯邦調查局對於2016年大選期間外傳俄羅斯與川普競選團隊串通的消息，展開調查過於草率，卻沒有檢視民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)涉嫌幕後操作。

柯米表示，共和黨可能2024年再提名川普，但會有何結果不得而知，「聽來很詭異、尷尬，尤其出自我口，但我們要面對這種情勢。看來共和黨可能提名一個正受刑事偵辦、被起訴的人，誰知道這將把國家帶往何方」。

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