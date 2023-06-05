美國務院報告坦承 不可能加快多項對台軍售

圖為美製魚叉飛彈。（路透）

美國「國家評論」（National Review）雜誌2日報導，美國國務院 已告知國會，無法加快許多原定售台但延遲交貨的美製武器。此事見諸國務院4月提交美國國會議員的一份報告。

該報告寫道，在諸多情況下，鑑於原材料的交貨需時較長、全球供應鏈問題和國防工業基地（DIB）內遺留設備的生產限制，不可能加快交貨。儘管五角大廈 「國防安全合作署」與其他機構正儘可能優先考慮對台軍售，但資源有限造成持續的壓力。

美國官員及分析家雖已意識到相關生產限制，但該報告坦率承認阻礙美國加快將武器運交台灣的限制。與此同時，多位美國官員已示警中國未來恐入侵。

華府智庫「傳統基金會」中國事務高級政策顧問布拉克（Bryan Burack）說，拜登 政府至今仍未完全落實國會針對台灣的國防改革，但我們看到的現況，證實此一嚴峻形勢。美國對台軍售的存貨並未增加，國務院也不認為可能加快交貨。

該報告亦詳述美國向印太其他國家的軍售，台灣購買「魚叉」反艦飛彈還需幾年，估計2025至2029年間交貨。該報告還提及一系列其他重要系統的預估交貨時間，例如「刺針」飛彈是2025年、「標槍」飛彈是2023至2024年、多管火箭系統「海馬斯」是2024至2025年，還有其他共2500萬美元的美國對外軍售，其中很多的交貨期均延遲。

該報告是根據去年度美國國防授權法案的「台灣增強韌性法案」（TERA） 提交，授予美國行政部門新的權力及多達100億美元的資金，以增強台灣的國防能力。