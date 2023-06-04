解放軍艦逼近美艦 台海上僅相距137公尺

「鍾雲號」3日穿越台灣海峽時，中國飛彈驅逐艦「蘇州號」自左舷超越，並在距離150碼（137公尺）處橫切美艦前方。圖／翻攝加拿大環球新聞影片

美國印太司令部3日指出，美軍飛彈驅逐艦「鍾雲號」與加拿大 皇家海軍巡防艦「蒙特婁號」3日穿越台灣海峽時，中國飛彈驅逐艦「蘇州號」在鍾雲號附近以不安全方式自左舷位置超越，並在距離150碼（約137公尺）處橫切美艦船頭前方。

影片來源：YouTube NBC News

蒙特婁號指揮官、海軍上校蒙特弗（Paul Mountford）稱，解放軍 艦是故意切入鍾雲號前方。中國國防部 長李尚福反控，這些軍艦「不是無害通過」，目的是挑釁。

過去美國與中國軍艦常在南海上演逼近交鋒，在台海出現如此緊張的航艦對峙並遭媒體拍下，實屬罕見。鍾雲號和蒙特婁號是在南海聯合航行一周後進入台海，航行期間，同船的加拿大媒體目睹解放軍艦多次跟在加國船艦附近。

美稱解放軍不專業不安全

加拿大環球新聞3日報導，當時中國軍艦以相當快的速度切入鍾雲號船頭前方。蒙特弗稱此舉非常不專業，並指事發之前曾透過無線電廣播，清楚顯示這是蓄意行為，事件「明顯是由中方挑起」。

根據美國印太司令部聲明，鍾雲號與蒙特婁號執行例行任務並依國際法穿越台海時，解放軍一艘船艦以不安全方式，從左舷超越鍾雲號並橫切船頭前方，鍾雲號維持航行方向並減速，以免發生碰撞。該聲明還提到，美加軍艦穿越台海，展現兩國在自由開放印太地區的共同承諾，並指出美軍是在國際法所允許的任何地方航行、飛越和執行任務。

中國駐加拿大大使館發言人對環球新聞表示，美、加軍艦公開炒作這次航行，並宣稱中國海、空軍是「合法而且專業」地跟蹤並監視這兩艘船。美國之音報導，這是美、加海軍「罕見」執行聯合任務。

台籲中尊重自由航行權

台灣國防部發言人孫立方昨天呼籲中共當局，應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。

李尚福昨天在新加坡香格里拉對話期間回應美國與中國的機艦對峙，「最好的辦法是各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機」。他並質疑，為何這些情況都是發生在中國領空和領海附近，而不是發生在其他地區？

中防長反批美航行霸權

據央視報導，李尚福說，中方和很多相關國家都制定了海空相遇規則，以避免軍機軍艦在相遇時發生一些不必要的危險。「我要反問一下，剛才大家提到的這些問題，為什麼都是發生在中國領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海附近」？