美中軍艦在台海險相撞 李尚福：美艦不是無害通過、目的是挑釁

美軍飛彈驅逐艦「鍾雲號」3日穿越台灣海峽時，差點與一艘中國軍艦相撞。圖為「鍾雲號」今年1月穿越台灣海峽的資料照片。(歐新社)

CNN報導，在美軍飛彈驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon）與加拿大皇家 海軍巡防艦「蒙特婁號」（HMCS Montreal）3日穿越台灣海峽時，「鍾雲號」差點與一艘中國軍艦相撞後，中國國防部長李尚福4日在新加坡 回應表示，美國海軍軍艦出現在台灣海峽，是華府在此地區製造混亂的例證。

李尚福是在「香格里拉對話」安全會議上發表演說後接受提問時被問到此事，他說，「這些軍艦不是無害通過，他們的目的挑釁」。

李尚福說，美國和其他外國強權不想要衝突，不應派軍機、軍艦到中國附近，「管好自己，為何這些事件都發生在中國附近地區，而不是靠近其他國家」。

他說，中國軍機和軍艦不會到其他國家領空領海附近做「所謂的航行霸權」。要避免這些情況，最好的辦法就是各國軍機、軍艦都不要到別國的領海領空附近，「管好你自己的軍艦，管好你自己的飛機」。

美軍印太司令部發布聲明證實，美軍驅逐艦「鍾雲號」與加拿大軍艦聯合通過台灣海峽時，一艘中國驅逐艦橫切到鍾雲號的船頭前，距離僅150碼，比鍾雲號的艦身還短，鍾雲號維持航行方向並減速，以避免相撞。

聲明表示，中國軍艦「以不安全的方式」行動，「違反國際水域的安全通過道路規則」。