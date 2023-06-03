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拜登簽署債務上限法案 避免災難性違約危機

中央社華盛頓3日綜合外電報導
白宮宣布，總統拜登已正式簽署提高債務上限的法案。（歐新社）
白宮宣布，總統拜登已正式簽署提高債務上限的法案。（歐新社）

白宮宣布，總統拜登已正式簽署提高債務上限的法案。該法案經過數周激烈爭論後獲得國會通過，也避免了災難性違約。

法新社報導，拜登今天簽署「2023年財政責任法案」（Fiscal Responsibility Act of 2023）後，該法案正式成為法律。這項法案可將政府借貸權延長至2024年，同時削減聯邦開支。

拜登稍早也罕見從橢圓形辦公室向美國人民發表演說。他提到，國會經過數周辯論終於通過債限法案，拯救了國家免於「經濟崩潰」。

拜登坐在具有歷史意義的「堅毅書桌」（Resolute Desk）後，透過黃金時段電視直播告訴人民，這項解開民主黨與共和黨之間僵局的法案，是「沒有人完全滿意」的一種折衷。

他強調：「我們避免了經濟危機和經濟崩潰…沒有比這更高的風險了。」

財政部先前警告，如果過了本月5日仍未解決債務上限問題，美國的31兆美元債務可能會違約。而美債違約又可能引發市場恐慌、大量失業和經濟衰退，影響遍及全球。

不過，儘管法案及時過關，美國經濟的信譽仍受到了打擊。國際信評機構「惠譽」（Fitch）今天表示，雖然美國已通過債限法案，仍暫時將美國的AAA信用評等留在負面觀察名單。

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