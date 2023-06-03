我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台男控遭性騷、限期道歉 王丹：歡迎提告尋找真相

解放軍台海意圖衝撞 迫使美艦改變航道

達標才能參加 共和黨2024大選初選辯論設門檻

編譯羅方妤／即時報導
共和黨全國委員會2日，宣布針對2024年大選初選辯論參加資格實施相對嚴格的限制，達到門檻的參選人才能參加辯論。圖為時任共和黨全國委員會主席蒲博思在2016年大選初選辯論發表談話。路透
共和黨全國委員會2日，宣布針對2024年大選初選辯論參加資格實施相對嚴格的限制，達到門檻的參選人才能參加辯論。圖為時任共和黨全國委員會主席蒲博思在2016年大選初選辯論發表談話。路透

路透報導，共和黨全國委員會（RNC）2日宣布針對2024年大選初選辯論參加資格實施相對嚴格的限制，參選人要符合在三項全國民調達到1%的支持度並登錄4萬筆個人捐款等標準，才能參加8月23日在威斯康辛州密爾瓦基舉行的初選辯論會。這對當選希望渺茫的參選人構成潛在挑戰。

RNC表示，他們也將要求所有參選者支持在初選勝出的被提名人。路透指出，這個要求引人關注，因為在民調中暫居領先的前總統川普既沒有承諾支持被提名人，也沒有證實會參加初選辯論。

參加初選辯論的規則除了要求參選人要符合在三項全國民調達到1%的支持度、登錄4萬筆個人捐款外，也要求參選人必須至少在20個州和地區，各獲得至少200名獨特捐款者的捐款。RNC表示，除了在三項全國民調達到1%的支持度，參選人若在兩項全國民調，及在提名初期就進行初選投票的愛荷華州、新罕布夏州、南卡羅來納州或內華達州至少一個州支持度達到1%，也可以說是達到民調門檻。

這些規則幾乎肯定會限制初選辯論階段的參選人數。2016年共和黨黨內初選約17名參選人參加首次辯論。進入辯論階段被視為成為主要參選人的關鍵，未能參加初選辯論等同競選之路終結。川普、佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）、前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）和聯邦參議員史考特（Tim Scott）幾乎肯定能達到參加初選辯論門檻。

民調 提名 共和黨

上一則

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

下一則

拜登簽署債務上限法案 避免災難性違約危機

延伸閱讀

債限過關 拜登、麥卡錫、全球經濟成贏家 川普變輸家

債限過關 拜登、麥卡錫、全球經濟成贏家 川普變輸家
債限過關 拜登信心喊話 罕見在橢圓辦公室演說

債限過關 拜登信心喊話 罕見在橢圓辦公室演說
川普涉推翻大選 喬州檢察官跨州調查

川普涉推翻大選 喬州檢察官跨州調查
債限預算交手 拜登低估麥卡錫

債限預算交手 拜登低估麥卡錫

熱門新聞

在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
在臉書簡短回應當年在紐約涉及對一名男性性騷擾的指控後，中國異議人士王丹對本報記者重申無此事。記者康錦卿／攝影

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

2023-06-02 13:53
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35

超人氣

更多 >
全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命
30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心
飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯
王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊